L’Athletic Almacelles es desperta amb el 0-2 i rescata un punt

L’At. Almacelles B i el Benavent van protagonitzar un partit vibrant que va acabar amb taules. - AMADO FORROLLA

JOAN VELASCO

L’Almacelles B i el Benavent de Segrià van empatar ahir en un partit bastant igualat. Els blanc-i-negres van començar controlant el partit i van aprofitar la desconnexió dels locals per obrir el marcador al seu favor. Matamoros va marcar el primer gol en el minut 32 i Diaz el va seguir en el 37 (0-2).

Els blanc-i-vermells van desaprofitar múltiples ocasions de gol que no van acabar en res.

Després del descans l’Almacelles semblava un altre, va fer una sèrie de canvis i tan sols dos minuts després de tornar al camp va col·locar l’1-2, obra de Domingo.

I en el 52 Moliné va aconseguir la remuntada amb el 2-2 que va aconseguir igualar el resultat i donar equilibri al joc.

