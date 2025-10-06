HOQUEI
El Llista es deixa sorprendre
Obre el marcador aviat, després es desconnecta del partit i el Voltregà es mostra letal al contraatac. El Pons Lleida reacciona a la segona part, però es troba els pals i Codony
Hi ha dies que les coses no surten ni jugant dos partits sencers seguits. I això, precisament, és el que li va passar ahir al Pons Lleida que, si a la primera part va ser víctima de la seua desconnexió i ho va pagar car després d’haver-se avançat en el marcador, a la segona meitat va intentar redimir-se i no va poder. L’equip d’Edu Amat va merèixer una mica més a la segona meitat, però cal reconèixer que el Voltregà va jugar molt bé les seues cartes i als lleidatans tampoc els va acompanyar l’actuació arbitral, sempre decantada cap al costat visitant en cas de dubte.
El Pons Lleida, que havia començat la Lliga amb una gran victòria a la pista del Noia (1-3), va sortir com un coet i una excel·lent assistència de Sebas Moncusí a Chino Miguélez que aquest va reblar a boca de canó davant d’Uri Codony col·locava els llistats al davant en el marcador (1-0). Es complia a penes el minut 3 i res feia presagiar el que passaria després. Només un minut després, Alex Rodríguez restablia la igualada (1-1) amb un tir llunyà que no va poder aturar Javi Sánchez. El duel es va igualar i malgrat que el Pons Lleida intentava controlar la situació, en realitat era el conjunt de Sant Hipòlit qui, amb els seus contraatacs, portava autèntic perill sobre la meta lleidatana. En un d’aquests fulgurants contraatacs, Gerard Teixidó col·locava l’1-2 (min. 10) i poc després els àrbitres assenyalaven un penal contra el Llista, que semblava fora del partit. La pena màxima, executada per Arnau Canal, va ser neutralitzada per Javi Sánchez donant un respir als seus. Però el Voltregà va tornar a sortir en una contra sorprenent de nou l’equip d’Edu Amat i col·locant l’1-3 per mediació de Jordi Burgaya (min. 14).
A la represa, el Pons Lleida va ser un altre equip. Va assetjar una vegada rere l’altra la porteria de Codony, al qual a més de les seues parades, els pals i fins i tot el seu casc el van salvar que l’equip llistat pogués amenaçar almenys d’empatar el duel. Ho van intentar tot els lleidatans i de totes les formes possibles. Edu Amat ho va intentar fins i tot sense porter en els últims instants. Calia jugar-se-la i el Voltregà va aprofitar per anotar l’1-4 a porta buida a càrrec de Gerard Teixidó. Quedaven segons i Nico Ojeda, a la fi, va aconseguir un gol que només servia per maquillar el resultat. Diumenge vinent, el Pons Lleida visitarà el cuer Caldes (12.15), que encara no ha sumat, amb l’objectiu de rescabalar-se d’aquesta derrota.
“No podem donar la imatge que hem donat en certs moments”
El tècnic del Pons Lleida, Edu Amat, va analitzar el partit i es va mostrar autocrític amb l’actuació del seu equip, especialment en una primera part marcada per errors defensius que van condicionar el resultat. “Està clar que no podem donar la imatge que hem donat en certs moments de la primera part. Hem de seguir en la línia de la segona meitat, en què hem tingut més responsabilitat amb la bola i més espais. Queden molts partits i hem de continuar treballant”, va assenyalar Amat.
Sobre el desenvolupament del matx, va dir: “Crec que hem sortit bé amb la idea de joc que teníem i ens hem posat al davant, però l’equip ha desconnectat una mica”, va admetre. Sobre les decisions arbitrals, el tècnic va ser taxatiu: “Ens hem queixat de certes decisions, però no en parlaré. No puc reclamar una cosa i deixar de jugar, i això ens ha passat avui en el tercer gol.”