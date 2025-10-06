MOTOCICLISME
Marc cau i es lesiona
El campió del món se’n va anar a terra per un toc de Bezzecchi que li va afectar la clavícula. Fermín Aldeguer va aconseguir la primera victòria en MotoGP, amb Àlex Márquez tercer
El murcià Fermín Aldeguer (Ducati Gresini) va aconseguir la primera victòria en MotoGP a l’imposar-se amb claredat en el Gran Premi d’Indonèsia, convertint-se en el segon pilot més jove a fer-ho, amb 20 anys i 183 dies, sols darrere de Marc Márquez, que ho va aconseguir amb 20 anys i 63 dies. La carrera va estar marcada per l’incident del mateix Márquez, que va resultar lesionat a la clavícula dreta al ser envestit a la primera volta per Marco Bezzecchi (Aprilia).
El seu germà Àlex (Ducati Gresini), per la seua part, va estar molt a prop de firmar un històric doblet per a l’equip Gresini després d’una gran remuntada des de la setena plaça, però finalment va cedir la segona plaça al també murcià Pedro Acosta (KTM) i va firmar una tercera plaça molt positiva en la seua lluita pel subcampionat, ja que se’n van anar a terra els seus principals rivals, Francesco Bagnaia (Ducati) i Bezzecchi, en la primera volta.
L’italià d’Aprilia va tornar en fallar a la sortida i va perdre diverses posicions quan es va apagar el semàfor. En el seu intent de recuperar terreny com més aviat millor va acabar caient en el revolt set i envestint el vigent campió, Marc Márquez.
Márquez va tardar a recuperar-se de l’impacte i va donar mostres immediates de dolor a l’espatlla dreta, el braç de la qual no va moure en cap moment, la qual cosa presagiava algun tipus de lesió. El pilot de Cervera va viatjar a Madrid per sotmetre’s a proves mèdiques que confirmin l’abast de la dolència. “No puc dir que estigui bé, però malgrat tot ha sortit barat. Sembla que els lligaments de la clavícula estan trencats. Volo aquesta nit cap a Madrid i faig la revisió, a veure què hi ha”, va assenyalar Márquez davant dels micròfons de DAZN, amb el braç en cabestrell.
Amb Márquez fora de combat des de la primera volta, Aldeguer va prendre el comandament de la carrera després de superar el líder inicial Pedro Acosta i va començar a marcar un ritme molt més fort que li va permetre anar-se’n ràpidament dels seus rivals. Acosta, Luca Marini i Raúl Fernández van intentar seguir-lo, mentre que una mica més enrere, Àlex Márquez es va situar entre els dos pilots oficials de Yamaha, Àlex Rins davant i Fabio Quartararo darrere. En poques voltes, i gràcies a la lluita que mantenien els perseguidors, Aldeguer va augmentar l’avantatge fins a més de vuit segons, consolidant la victòria. Darrere, Pedro Acosta i Àlex Márquez es van assentar al podi, després de recuperar Acosta la segona plaça a l’avançar Àlex Márquez, que va semblar conformar-se amb el tercer lloc per no arriscar-ne més del compte. Van completar les deu primeres posicions Brad Binder, Luca Marini, Raúl Fernández, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio i Àlex Rins.
Moreira sotja el líder en Moto2 i Rueda, campió en Moto3
El brasiler establert a Alcarràs Diogo Moreira (Kalex) va aconseguir la tercera victòria de l’any en Moto2 i es col·loca a tan sols nou punts del líder de la categoria, Manu González, que va ser desqualificat per una infracció tècnica després de finalitzar segon la prova. Izan Guevara (Boscoscuro) va firmar el seu primer podi a l’ascendir a la segona plaça, amb Aron Canet tercer. En Moto3, José Antonio Rueda (KTM) es va proclamar campió al guanyar una prova interrompuda per bandera roja per l’accident de David Muñoz. El van acompanyar al podi els italians Luca Lunetta (Honda) i Guido Pini (KTM).