Més de mil participants en la cursa Aspros

La 9a edició de la prova ‘Nosaltres també podem!’ va ser un èxit

El moment de la sortida d’una de les carreres. - PAU PASCUAL PRAT

Lleida va tornar a vibrar ahir amb la carrera més inclusiva i solidària de la ciutat. El Parc de l’Aigua va acollir la novena edició de l’Aspros-SiC24 Nosaltres també podem! organitzada per la Fundació Aspros amb el patrocini principal de SiC24, que va reunir més d’un miler de participants en un ambient festiu i de gran implicació social.

Els corredors van poder escollir entre diferents modalitats: carrera de 5K i 10K i caminades de 5K i 10K, a banda de proves infantils. La cita s’ha consolidat després de nou edicions com un dels esdeveniments esportius més rellevants de Lleida i del territori i l’organització ja prepara sorpreses per a una desena edició “especial i memorable” el proper any.

En el pla esportiu, la cursa de 10K va coronar com a campió masculí Ivan Menchón, amb un temps de 35:10, seguit de Francesc Solé (36’03) i Luis Miguel Cor (37’43). En dones, la victòria va ser per a Maite Farran (41’39), acompanyada en el podi per Clara Farràs (45’19) i Teresa Ximelis (45’21). En els 5K, Javier Castells es va imposar en la categoria masculina amb 17’00, davant d’Álvaro Caja (17’26) i Fernando Bonillo (17’26). En la femenina, la guanyadora va ser Antonia Argilés (21’08), seguida de Rosa Olivé (21’48) i Sheila Rodríguez (22’49).

