AUTOMOBILISME
Podis lleidatans a l’Estatal de Mollerussa
Cànovas guanya en CarCross i Salichs és tercer a l’‘aperitiu’ a l’Europeu
La capital del Pla d’Urgell va tornar a convertir-se en l’epicentre del motor amb motiu de la celebració de la 33 edició del Premi Ara Lleida, la prova degana del Campionat d’Espanya d’Autocròs, puntuable a més per a l’Estatal de Super CrossCar MRF i per al Català. La categoria principal de CarCross va viure la victòria de Pol Durán, que a l’Estatal de Super CrossCar MRF va tornar a ser el millor. En CarCross Series, Bruno Cànovas va firmar una excel·lent victòria. Pol Salichs, pilot d’Escuderia Mollerussa, aconseguia el tercer lloc. Els més joves de l’Estatal d’Autocròs van tornar a demostrar el talent que atresoren i la victòria va ser per a Óscar Fuertes. Els incidents van marcar les carreres de turismes Una primerenca bandera roja, en la primera volta, va aturar per uns instants l’acció en Divisió I, la categoria de quatre rodes motrius. Després de la rellançada, Roberto Martínez es va emportar una gran victòria sobre la terra del Circuit Municipal Parc de la Serra. La Final A de Divisió II, per a turismes de dos rodes motrius, es va veure interrompuda per un accident en què es van veure involucrats diversos vehicles. Afortunadament sense danys físics per als pilots, la cursa es va reprendre després de l’incident i va ser Gabriel Serrano el que va vèncer. En Buggyes Joan Enric de María aconseguia la victòria. Una petita mostra del que el següent cap de setmana portarà el FIA European Autocross Championship amb els Super Buggyes, Buggyes 1600 i Junior Buggyes.