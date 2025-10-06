FUTBOL
Repartiment de punts sense gols
El Mollerussa suma, a Cerdanyola, el tercer empat consecutiu fora, en què acumula tots els seus punts. El conjunt del Pla d’Urgell hauria pogut decantar el partit en dos xuts seguits al pal
El Mollerussa va firmar ahir el tercer punt de la temporada, tots a domicili, a l’empatar sense gols al camp del cuer, el Cerdanyola (0-0). El conjunt del Vallès, que arribava sense sumar cap punt en les primeres quatre jornades, va portar el partit al pla físic i van predominar les defenses per sobre dels atacs. Les opcions més clares les va tenir el conjunt del Pla d’Urgell, que va topar dos vegades amb el pal en la mateixa jugada.
El mal estat de la gespa i les reduïdes dimensions de les Fontetes no eren el context més propici per veure un joc vistós i així es va demostrar al llarg del duel. A la primera meitat, va sortir bé el Mollerussa, amb una rematada d’Alpha desviada com a primera aproximació. Amb el pas dels minuts, el conjunt local va anar agafant ritme i va haver d’aparèixer Batalla, el més destacat del conjunt de Kiku Parcerisas, per salvar amb el peu una ocasió a l’àrea petita del local Javi López. Passada la mitja hora de joc, va arribar l’ocasió més clara. Li va caure la pilota a Canillo al punt de penal, va colpejar d’interior i la bimba va topar amb el pal esquerre. El rebuig va caure a Lamin, que es va veure bloquejat per un defensa, provocant que Dueso cacés l’esfèric per colpejar per sobre d’Alijama, malgrat que va tornar a topar amb el travesser.
A la segona meitat, l’àrbitre va mostrar diverses grogues clares que van parar el joc. El Mollerussa ho va intentar amb els canvis i s’hauria pogut avançar amb una carrera de Lamin, que va arribar cansat a porteria i va rematar fluix a les mans del porter. Ho van provar tots dos equips, sobretot en pilotes llargues, però les defenses es van imposar per acabar amb l’empat, igual que els altres dos desplaçaments del Mollerussa, que només ha sumat punts com a visitant.
Parcerisas: “Estic molt content per haver deixat la porteria a zero”
Kiku Parcerisas, entrenador del Mollerussa, es va mostrar “content per haver deixat la porteria a zero, malgrat disposar de dos ocasions molt clares per marcar”. Va assegurar que “hem fet el partit que tocava per guanyar” i va insistir que “el més important és aquesta porteria a zero”. El tècnic es va queixar de l’estat de la gespa, ja que “era molt irregular, es notava en els controls i impedia el joc fluid, a més és un camp petit”. Malgrat això, va assenyalar que “l’equip ha competit molt bé per sumar de nou un punt amb el plus de la porteria a zero”.