Sense guanyar
L’Atlètic Lleida deixa escapar una altra oportunitat i continua sense estrenar el caseller de triomfs a la categoria. Els de Gabri es van avançar en el marcador a la segona part, però el Girona B va igualar el partit a falta de quinze minuts per al final. Gabri Garcia. Va mostrar el seu descontentament reconeixent que “estic molt preocupat perquè estem molt necessitats de punts”
❘ lleida ❘ L’Atlètic Lleida haurà d’esperar, almenys, una setmana més per poder celebrar el primer triomf a la categoria que ha estrenat. De fet, haver aconseguit els tres punts s’hauria convertit més en una dosi d’oxigen que en un motiu de celebració, a causa que amb l’empat davant del Girona B per 1-1, els de Gabri es troben en catorzè lloc, en posicions de descens, després de quatre empats i una derrota en cinc jornades.
Mentrestant, el Barça Atlètic, pròxim rival a visitar el Camp d’Esports, és el líder del grup amb 12 punts.
El d’ahir va ser un empat molt semblant als altres dos aconseguits al Camp d’Esports, en un matx en què les poques arribades rivals van castigar un Atlètic Lleda superior.
De fet, els primers minuts van ser de domini local en camp contrari, mentre que el Girona B, disciplinat en defensa, esperava sorprendre enviant pilotes llargues a l’esquena de la defensa lleidatana.
Com era d’esperar la primera ocasió clara va ser per als de blau marí i va arribar al cap d’Alya Camara, titular ahir després de ser expulsat dimecres a la Copa Federació. Marcel Samsó va controlar a la perfecció un canvi d’orientació d’Agüero, i encara va estar més encertat al centrar per a Camara, que davant de la porteria no va poder dirigir la pilota entre els tres pals de forma inexplicable.
En el 33, Alya Camara va tornar a tenir una rematada de cap després d’una centrada, però el porter Sergi Puig va estar encertat amb l’avantbraç.
Després de les dos ocasions d’Alya Camara –la primera molt més clara que la segona–, l’escenari va ser el mateix: domini de l’Atlètic Lleida en camp contrari mentre el Girona B intentava caçar algun pilota llarg sense èxit. Principalment perquè en la majoria d’aquests enviaments llargs era Daouda qui sortia vencedor, imperial en camp obert.
D’aquesta manera, es va tancar el primer temps en què l’Atlètic Lleida mereixia, almenys, un mínim avantatge en el marcador.
El segon temps només va deixar dos ocasions clares i, curiosament, van ser els dos gols. Els de la Terra Ferma es van avançar en el minut 58 després d’un córner en curt que va trobar Marcel Samsó abans que la seua centrada rasa l’empenyés a gol Roger Alcalà (1-0).
Malgrat el domini local en la possessió, el Girona B va empatar en el 75. Just quatre minuts abans havien entrat Katsushima i Toni López i va ser precisament el nipó el que va marxar d’un rival per banda i va assistir ras Toni López, que no va fallar davant de la porteria (1-1). En els últims minuts no hi va haver reacció dels del Segrià, que una altra vegada es van merèixer més però continuen sense sumar aquesta victòria que ara mateix els donaria un respir a la classificació.
Avui a les 13.00 hores , l’Atlètic Lleida sabrà quin rival visitarà el Camp d’Esports a la Copa del Rei. Mallorca, Espanyol, Girona i Osasuna són les quatre opcions per als lleidatans, que comencen aquesta setmana amb la il·lusió de la Copa però també amb la mirada posada diumenge en el partit al camp de l’Espanyol B.
❘ Lleida ❘ L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri Garcia, no va amagar la seua preocupació després del partit al dir que “al Camp d’Esports hem de treure més punts”. “No pot ser que com a locals traguem tan pocs punts” va afegir.
A diferència dels altres empats a casa, Gabri va ser taxatiu després del resultat d’ahir: “No hem de merèixer guanyar el partit, hem de guanyar-lo”, i va destacar que “al final si no guanyes no agafes tota la confiança que necessitem”. Sobre el matx, va dir que “no hem sabut portar-lo al nostre terreny fins al final i això ens ha costat l’empat”. El tècnic de Sallent també va lamentar que “a sobre ens han marcat en la seua única arribada de perill i aquest gol arriba per un error nostre en l’inici de la jugada”.
Finalment i ja de forma una mica més calmada, Gabri va assenyalar que “guanyar partits és la nostra assignatura pendent, però per sort encara queden molts encontres”.
Per la seua part, Marcel Samsó va manifestar que “hem merescut guanyar perquè fins al gol de l’empat hem estat molt superiors a ells”. En el pla personal, el migcampista va destacar que “ja he superat la lesió i estic llest per ajudar l’equip”.
També va fer declaracions el golejador Roger Alcalà, que es va sincerar al dir que “és lògic que estigui content per haver marcat”, però alhora es va lamentar perquè, va dir, “l’important és que no hem pogut guanyar”.