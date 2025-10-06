SEGRE

Un sòlid Golmés s’imposa al Puigvertenc

Un jugador del Puigvertenc pugna per la pilota amb un rival del Golmés. - AMADO FORROLLA

❘ Puigverd de lleida ❘ El Golmés a vèncer el Puigvertenc (2-3) amb una bona actuació que el consolida com un dels candidats a l’ascens. A la primera meitat, els locals es van avançar amb un gol matiner de Robert en el minut 4 (1-0).

Tot i així, un doblet de Díaz abans del descans va posar en avantatge els del Pla d’Urgell i va deixar els del Segrià demanant l’hora (1-2). A la represa, Maroufi va ampliar l’avantatge per al Golmés. Amb el gol, els de Ferran Vidal van controlar el partit i no va ser fins a l’últim minut que el Puigvertenc va retallar distàncies amb un gol de Xavi, però ja era massa tard per reaccionar (2-3).

