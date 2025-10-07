HANDBOL
L’empat del Lleida HC passa a ser victòria l’endemà
La taula va anotar un gol del rival que no es va produir i la Federació ho corregeix
El Lleida HC ja té a la butxaca la primera victòria en el debut a Divisió d’Honor Or, encara que aquesta va arribar d’una forma rocambolesca. El que dissabte semblava un empat molt meritori davant del Zuazo (23-23), un acabat de descendir de la màxima categoria que pretén tornar a l’elit, diumenge a la nit es va convertir en una victòria per 23-22, després que la Federació Espanyola atengués la protesta del club lleidatà perquè la taula del partit, amb 17-18 en el marcador, va fer pujar un gol a l’equip visitant que ni havia entrat ni havia estat assenyalat pels àrbitres que va suposar el 17-19. El matx va continuar amb normalitat, fins al teòric 23-23 final. Però quan el cos tècnic del Lleida HC va revisar el vídeo del duel es va adonar de la situació, va elevar una protesta diumenge i, gairebé de matinada, la Federació va modificar amb rapidesa l’acta del partit després que els àrbitres revisessin la situació.
Iban Raigal, tècnic del conjunt lleidatà, va explicar que la situació decisiva del xoc va arribar en el minut 41 “en un atac del rival quan nosaltres estàvem en inferioritat. La nostra portera (Lara Peris) va parar la pilota, va sortir fora, els àrbitres van indicar un servei de porta i el joc es va reiniciar de forma normal des del fons”.
No obstant, la taula de cronometratge va fer pujar un gol al rival sense que gairebé ningú ho advertís, col·locant el 17-19. El tècnic va reconèixer que en aquell moment “l’única que es va adonar de la situació va ser la delegada, que va protestar a la taula, però li van dir que el marcador era correcte”.
Així, els últims minuts de partit es van jugar amb un marcador que no era real, encara que tothom es pensava que sí. De fet, el Lleida HC va tenir una última possessió per teòricament guanyar, que va acabar amb un gol fora de temps de Marina Graell, i tothom va donar per bo el 23-23.
No obstant, quan diumenge passat Raigal es va posar a revisar el vídeo de l’enfrontament, es va adonar de la situació i va elevar una protesta, adjuntant la prova videogràfica. El mateix tècnic reconeixia ahir que “la Federació va resoldre la situació molt ràpid. Jo vaig enviar la protesta diumenge a les 20.00 i a les 23.00 ja havien canviat l’acta i ens havien donat la victòria”.
“Va ser una situació molt rara i que aquesta vegada ens ha afavorit, encara que si jo fos l’entrenador del Zuazo m’hauria emprenyat, perquè es van jugar gairebé 20 minuts amb un marcador que no era i al final n’han sortit perjudicats”, va assenyalar. A més, va ressaltar que “l’empat ja era molt positiu, perquè és contra un equip construït per pujar, però ara la victòria reforça molt la moral de l’equip, que va fer un partidàs i el resultat suposa una gran recompensa”.