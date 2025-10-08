HOQUEI
Impugnació al Vila-sana
Podria perdre per alineació indeguda el partit que va guanyar 0-11 a la pista del Bigues i Riells. Va incomplir la norma que la meitat de les jugadores de l’acta fossin seleccionables per Espanya
El Vila-sana podria trobar-se que els tres punts que va sumar dissabte a la pista del Bigues i Riells, a l’imposar-se 0-11 en el primer partit de Lliga, es converteixen en 0, si prospera la impugnació que ha fet l’equip barceloní per una possible alineació indeguda que suposadament hauria comès l’equip lleidatà. La normativa assenyala que, de les jugadores que consten a l’acta, la meitat han de ser seleccionables per Espanya. I el Vila-sana, llastat per les nombroses baixes, va alinear nou jugadores, de les quals només quatre complirien el requisit de ser seleccionables.
“Des del club encara no hem rebut res per part del Comitè”, explicava ahir el president de l’entitat del Pla d’Urgell, Ramon Porta, que afegia que “des de diferents mitjans se’ns ha comunicat la possible infracció i que el Bigues i Riells ja hauria presentat la impugnació”. “Per descomptat, quan rebem la notificació, consultarem amb els nostres serveis jurídics i ens defensarem. Presentarem les al·legacions que siguin necessàries”, va assenyalar el dirigent.
El Vila-sana, que un estiu més no ha pogut fer una pretemporada “normal” al tenir algunes jugadores convocades amb Espanya i competint a l’Europeu, ha patit a més una plaga de lesions. Són baixa per aquesta raó Laura Pastor i Gime Gómez. A més, Victòria Porta i Anna Salvat han tornat lesionades de la seua participació amb la selecció, que es va proclamar campiona d’Europa, per la qual cosa el tècnic, Lluís Rodero, va haver de recórrer al filial per poder reunir un equip de nou jugadores.
En quadre
Així, van jugar a la pista del Bigues i Riells la portera portuguesa Sandra Coelho, que també va jugar l’Europeu amb el seu país, i les xilenes Bea Gaete i Josepha Felipe, aquesta última del filial. Òbviament, cap de les tres són seleccionables per Espanya, com tampoc ho són les argentines Luchi Agudo i Dai Silva, que aquesta temporada juga al filial. Encara que totes dos tenen també la nacionalitat espanyola, no poden jugar amb la selecció perquè són internacionals amb l’Argentina.
Així les coses, les úniques de l’acta que complien aquesta norma eren Aina Florenza, Maria Porta, Elsa Salvanyà i la portera Marta Cerrada. “Pot ser que fos un error nostre, ho mirarem. Però el partit el vam guanyar 0-11. Esperarem a veure què passa i, en qualsevol cas, l’únic que podem fer, a més de defensar-nos, que ho farem, és aprendre’n”.
En el partit, que en el descans tenia ja un resultat de 0-3, Florenza i Agudo van marcar tres gols cada una, van firmar un doblet Bea Gaete i Elsa Salvanyà i va completar la golejada Dai Silva.