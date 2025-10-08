El Lleida CF presenta el seu Consell Social: "Sense ells, el club no podria funcionar"
L'adjunt a la presidència, Marc Torres, assegura que serà un "òrgan consultiu", clau per organitzar la logística dels partits
El Lleida CF ha presentat aquest dimecres públicament el seu Consell Social, un organisme que està en funcionament des del juliol passat, quan es va confirmar que el club competiria a Tercera RFEF i que ha “de fer partícips als aficionats del dia a dia del club i que ha d’ajudar-nos a obrir el focus perquè el Lleida sigui el club de la gent”, segons va explicar ahir l’adjunt a la presidència, Marc Torres, que va assenyalar que serà “un òrgan consultiu”, que està sent clau per a l’organització logística en els partits.
A més d’un representant del club, el consell està compost per un membre de cada penya (Blues Nord, Rudes, Molo Esportiu i És Un Sentiment), un de l’associació Amics del Lleida, un representant dels abonats, actualment Ricard Borràs, i un altre dels exjugadors de la UE Lleida i el Lleida Esportiu, Joan Ramon Puig Solsona. Des de la seua posada en marxa, es reuneix de forma formal mensualment, per a “fer balanç de la situació del club i traslladar la informació de primera mà” encara que la comunicació amb l’entitat és molt més fluida.
Torres va voler agrair “la col·laboració espectacular des del primer moment” del Consell i va reconèixer que “era una idea que teníem des de la temporada passada, però la situació d’aquest estiu va reforçar la necessitat d’impulsar-lo”. “Sense ells, el club no podria funcionar. El Consell ofereix persones de forma voluntària i desinteressada per organitzar els dies de partit i tirar endavant coses que semblen fàcils però ara mateix serien impossibles. A més, aporten idees de merchandaising i de gestió, que aviat començarem a activar, i fins i tot ajuden a prendre alguna decisió, encara que no és un òrgan executiu”, va ampliar el dirigent.
A més, va deixar clar que “és un òrgan que ha vingut per quedar-se, més enllà de qui sigui el president o propietari,” encara que Torres va especificar que “no és un òrgan que estigui previst jurídicament ni estatutàriament”. Tanmateix, va recalcar que "no és una decisió de cara a la galeria, sinó que arriba com un òrgan que sigui consultiu, però que alhora pugui tenir veu si considera que alguna decisió pot ser perjudicial per al club".