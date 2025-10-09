HOQUEI
El Vila-sana estrena web
El club del Pla d’Urgell va activar ahir el domini d’internet per als seus aficionats. S’hi podran adquirir entrades i samarretes i donar-se d’alta de soci
El CP Vila-sana ja té web. Ahir es va posar en funcionament el domini d’internet clubpativilasana.com, on els abonats i aficionats en general podran a partir d’ara consultar tot el que estigui relacionat amb l’entitat, des de la seua història, amb els començaments el 2003, fins al calendari de partits, tots els títols assolits fins a la data i fotos de les jugadores que integren el primer equip. També es podran adquirir les samarretes del club a través de la botiga virtual, donar-se d’alta de soci i comprar entrades per als partits oficials, ja que la venda a taquilla quedarà anul·lada, així com visualitzar les notícies relacionades amb l’entitat.
“Era una cosa que teníem clara que s’havia d’implantar com més aviat millor. Calia digitalitzar el club i començar a mirar cap endavant. Tenim clar que les xarxes socials i internet són el futur i cal anar en aquest camí”, afirma Arnau Vidal, un dels gerents del club, al costat de Juanjo Ariza, que van assumir el càrrec el mes de juliol passat. L’estrena del web arriba en el millor moment esportiu de l’entitat, que l’any passat va conquerir tres títols, els primers de la seua història.
“Cal aprofitar també el boom d’aquest últim any, amb la consecució de tres títols, per impulsar aquest web perquè arribi al màxim número de gent possible i que s’animin a venir a veure els partits”, va apuntar Arnau, que va reiterar que “era una necessitat molt important”. “L’any passat, quan vam guanyar a l’Argentina el Mundial de Clubs, la gent preguntava d’on era el club, però quan posaven Vila-sana a internet no sortia res. Calia posar-hi remei”, va destacar.
D’altra banda, també va ser premiat el lleidatà Albert Cogul al convertir-se en el primer europeu amb paraplegia a arribar al campament base de l’Everest.
El club i Albert Cogul reben el premi Valors de l’esport
Maria Porta, capitana del Vila-sana, la brasilera Dai Silva i el president Ramon Porta van assistir aquest dimarts passat a la 42a edició de la gala Trofeu Campions amb Valors, celebrada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i on el club del Pla d’Urgell va ser distingit amb el premi Valors. El jurat va destacar que aquest equip, d’una població de poc més de 700 habitants, s’hagi convertit en un referent de l’hoquei femení.