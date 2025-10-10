HÍPICA
Hermoso, amb l’Equador als Jocs Bolivarians
És el seu seleccionador des del 2022 i buscarà al Perú la segona medalla
Albert Hermoso fa ja anys que compagina la competició d’alt nivell, que l’ha portat a participar en uns Jocs Olímpics, els de Rio de Janeiro 2016, i nombrosos mundials absoluts i de cavalls joves, amb la seua tasca de docent, oferint cursos i clínics per tot Espanya, a més de ser el mentor de joves valors exercint d’entrenador. En aquesta última faceta porta des del 2022 sent el seleccionador de l’Equador, en la modalitat de concurs complet.
Es va estrenar aquell mateix any aconseguint una medalla de plata als Jocs Bolivarians disputats a Colòmbia, una competició que es porta a terme entre les sis nacions bolivarianes (Bolívia, Colòmbia, l’Equador, Panamà, el Perú i Veneçuela) i que aquest any celebrarà la vint-i-unena edició al Perú, concretament a Lima i Ayacucho, entre el 22 de novembre i el 7 de desembre.
“L’objectiu és tornar a pujar al podi. Hi ha opcions, però no serà gens fàcil perquè el nivell és alt”, reconeix el genet d’Os de Balaguer, que fa unes setmanes va dirigir una última concentració amb el seleccionat equatorià a la localitat nord-americana de Tryon, a l’estat de Carolina del Nord. Dos dels seus genets ja van aconseguir l’any passat la classificació a nivell individual per participar en els passats Jocs Olímpics de París, encara que Hermoso no va acudir a la cita al no aconseguir l’accés com a equip.
Per partida doble
A nivell competitiu, el genet d’Os de Balaguer va participar aquest dissabte passat i diumenge en la Gran Setmana Angloàrab de Sevilla, competició en la qual va pujar al podi per partida doble. En el concurs internacional de tres estrelles es va penjar la medalla de plata a cavall de Coca AA, al quedar a 3,2 punts del guanyador, Carlos Díaz, mentre que en el Campionat d’Espanya de cavalls joves el lleidatà, amb la mateixa euga, es va proclamar campió a la categoria de set anys.
Hermoso té previst competir a finals d’any a Itàlia en un altre concurs internacional de tres estrelles en el qual el seu gran objectiu serà aconseguir el distintiu Mer, que és la qualificació d’aptitud mínima d’un cavall i el seu genet per pujar de categoria i així participar a partir de l’any que ve en els concursos de 4 estrelles, que són els únics que atorguen punts classificatoris per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, el seu gran repte a llarg termini.
Per això haurà de completar l’exercici de cros sense cap penalització, cometre menys de 4 errors en el salt i menys de 45 en la doma. “Aquest és l’objectiu i si les coses van com és habitual ho podrem aconseguir, ja que Coca AA s’està mostrant molt segura”, va afirmar.