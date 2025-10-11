FUTBOL
Bordeta i Pardinyes, a l’alça
Els dos clubs van presentar ahir els seus respectius planters, amb més equips i jugadors que la temporada passada. Entre les dos entitats aglutinen prop d’un miler de fitxes
La UE Bordeta i el CF Pardinyes van presentar ahir en societat tots els seus equips federats per a la temporada 2025-2026, que registren unes xifres superiors a l’exercici anterior, aglutinant entre ambdós prop d’un miler de jugadors i jugadores i més de mig centenar d’equips.
El Bordeta, que està en fase de convertir-se en Societat Anònima Esportiva, presenta unes xifres de rècord, amb 570 jugadors i 31 equips en competició, dels quals poc més d’un centenar i vuit equips juguen com a CF Vilanoveta, una entitat afiliada al Bordeta que s’ha reactivat ara per donar cabuda a més planter.
Creat fa uns cinc anys, es trobava inactiu des de la pandèmia i comparteix instal·lacions, com va explicar ahir el president Bartolomé Ayora.
El Bordeta ha incrementat la base en més de vuitanta jugadors, al passar dels 426 de la temporada anterior als 570 actuals, amb més d’una trentena d’equips, la gran majoria de base, encara que també compta amb dos conjunts de veterans, un de masculí i un altre de femení, i un amateur a Tercera Catalana, que ha recuperat després de 22 anys.
Per la seua part, el CF Pardinyes comença la temporada amb 25 equips i prop de 400 jugadors i jugadores entre la base i els equips amateurs i veterans, així com les dos formacions de futbol inclusiu que l’entitat coordina des de la temporada passada amb les associacions Aspros i Ilersis.
Com a novetat, ha recuperat la categoria baby o debutants, cosa que el converteix en l’únic club de Lleida amb totes les categories de base possibles.