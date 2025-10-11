FUTBOL
A la recerca d’un canvi de dinàmica
L’AEM vol estrenar-se davant del Vila-real. Encara no ha guanyat
L’AEM busca avui (18.00/Lleida En Joc) donar un cop a sobre de la taula cada vegada més necessari per deixar enrere la mala arrancada de lliga i estrenar el seu caseller de victòries, en la visita al Camp d’Esports del Vila-real, un rival que la passada campanya es va salvar a l’última jornada però que ha arrancat amb deu punts de quinze possibles i és tercer a la taula.
L’entrenador de les lleidatanes, Joan Bacardit, va reconèixer que “està sent un inici molt dur per a tothom, perquè són moltes hores de treball i no estem tenint cap recompensa”, una cosa que es va exemplificar a la perfecció la setmana passada, amb una cruel eliminació copera a la pròrroga davant de l’Europa (1-3), després de jugar amb deu des del minut 45, i la posterior golejada al camp del Barça B (5-0).
Bacardit no va amagar que “ha costat” que l’equip es recuperi anímicament, però va lloar el seu bon treball i es va mostrar convençut que “quan guanyem el primer partit, anirem cap a dalt segur, perquè l’equip necessita aquest reforç anímic”.
El conjunt lleidatà continuarà sense poder comptar amb la lesionada de llarga durada Laura Fernández ni Vero Herrera, que ja es va perdre l’anterior matx, per rebre un Vila-real que Bacardit va definir com “un equip molt reconeixible”. “Sabem el que ens farà, però sempre ho acaba aconseguint perquè té jugadores de molt nivell. Hem d’estar concentrades, perquè canvien de sistema entre l’atac i la defensa, i minimitzar els seus punts forts, que són les transicions”, va explicar.
A més, va dir que l’equip ha de seguir en la línia dels últims partits a casa i, malgrat les complicacions per materialitzar les seues ocasions, va afegir que “prefereixo arribar moltes vegades i no marcar, que al revés, perquè és un símptoma que les coses es fan bé”. “Igual que com a equip necessitem la primera victòria, les davanteres necessiten marcar el primer gol per fer fora els fantasmes”, va concloure.