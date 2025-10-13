FUTBOL
El Fuliola guanya el Coll amb 3 gols en deu minuts
❘ LA FULIOLA ❘ El Fuliola va tenir més ocasions i va saber aprofitar deu minuts molt bons en què va fer els tres gols, per derrotar el Coll de Nargó. La primera part del partit va ser igualada, amb els dos equips ben posicionats i sense concedir gaire ocasions.
A la segona part, el Coll de Nargó en un contraatac es va avançar gràcies a un gol de Ferran (0-1). A partir d’allà, els locals van anar a l’atac i, en deu minuts, van aconseguir capgirar el marcador gràcies als gols de Ferran, Rovira i Josep (3-1). Amb aquest resultat, el Fuliola es va relaxar i el Coll ho va aprofitar per col·locar el 3-2 al minut 90, obra d’Anulft.
En l’afegit, els locals van controlar la pilota i no van donar pràcticament opcions a l’empat i d’aquesta forma van aconseguir emportar-se els tres punts.