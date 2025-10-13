Joan Bacardit deixa l’AEM
El tècnic barceloní marxa sense guanyar a la Lliga i Seuma i Lamesa se’n fan càrrec provisionalment
El tècnic de l’AEM, Joan Bacardit, va presentar ahir la dimissió després de l’última derrota del conjunt lleidatà, que encara no ha guanyat a la Lliga, davant del Vila-real per 1-2, segons va confirmar a SEGRE el mateix preparador barceloní. No obstant això, segons va poder saber aquest diari, la desvinculació no era oficial ahir, ja que tant club com preparador han d’acabar d’ultimar els últims detalls contractuals de la seua sortida.
Bacardit posarà punt final a la seua etapa a la capital del Segrià després de quatre mesos al capdavant del primer equip femení de l’AEM. El barceloní, que venia d’una prolífica etapa a l’Europa en la qual va ascendir a Primera RFEF el 2022, ha dirigit l’AEM en vuit partits oficials: sis de Lliga i dos de Copa de la Reina, que s’han saldat amb una victòria, dos empats i cinc derrotes.
El seu únic triomf va arribar a la primera ronda de Copa de la Reina, quan l’equip es va imposar a l’Atlètic Balears per 0-2, malgrat que acabaria eliminat en mans de l’Europa a la següent ronda (1-3). En Lliga, l’equip encara no ha guanyat i és cuer amb dos punts.
Una vegada s’arribi a un acord entre les dues parts, Miquel Seuma, segon entrenador, i Roger Lamesa, director esportiu, agafaran les regnes de l’equip com a interins mentre el club aprofita l’aturada de seleccions de la setmana que ve per buscar un substitut.
D’altra banda, l’AEM B va empatar ahir al Recasens davant l’Ona Sant Adrià, filial del Badalona Women (0-0). Així, les lleidatanes encadenen una victòria, dos empats i tres derrotes en aquesta arrancada de temporada a la Segona RFEF.
Després del partit, l’entrenadora del filial lleidatà, Vero Moreno, va assegurar que “l’equip ha competit molt bé, sobretot sense pilota. Hem de fer-nos fortes al Recasens”.