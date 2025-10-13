AUTOMOBILISME
L’Europeu de Mollerussa acaba amb un podi lleidatà
Quim González acaba segon en Crosscar i Ares Lahoz, sense premi al bolcar
La penúltima cita del Campionat d’Europa d’autocròs va abaixar ahir el teló al circuit del Parc de la Serra de Mollerussa amb protagonisme lleidatà, en concret, del jove pilot d’Alguaire Quim González, de només 17 anys, que ahir va aconseguir pujar al segon calaix del podi en la categoria Crosscar, la mateixa en la qual l’altra representant local, Ares Lahoz, no va tenir tanta sort. Els txecs Petr Nikodém i Zdenek Antony, en SuperBuggy; els neerlandesos Danny van den Berg i Rudy van Buren, en Buggy1600, i Iván Piña i Ares Lahoz en Crosscar van ser els vencedors de les semifinals i partien entre els favorits al triomf final.
Una bandera roja inicial per un incident va retardar la disputada lluita per la glòria, en la qual Iván Piña no va donar opcions als rivals i va liderar al grup fins a la bandera de quadres, firmant una nova victòria per subjectar amb fermesa el liderat al FIA European Crosscar Championship. Quim González, que va anar de menys a més, va aconseguir travessar la meta en segona posició, davant de Pepe Arqué. Ares Lahoz, que dissabte havia aconseguit la victòria en una de les mànegues Heat, va patir un tomb a la primera sortida quan ocupava la tercera posició, i ja no va poder licitar pel que hauria estat el seu segon podi de la temporada.
La impressionant graella de SuperBuggy va tornar a delectar l’afició amb una atapeïda final de la qual va sortir guanyador el txec Petr Nikodém, que va ser el que millor va agafar el pols al traçat de Mollerussa. Darrere seu, el seu compatriota Zdenek Antony va acabar segon i el neerlandès Mike Bartelen va completar el podi.
En Buggy1600, el triomf va ser per al també neerlandès Danny van den Berg, seguit per l’alemany Rene Mandel, que va ocupar el segon lloc, i el txec Jakub Novotny, que va ser tercer.
Per la seua part, en JuniorBuggy un altre pilot neerlandès, Tinus Franssen, es va emportar la victòria, superant en una disputada final els txecs Ladislav Hanák i Eliska Plná.
La prova lleidatana, que va reunir prop d’un centenar de pilots, tanca el cinquè Europa consecutiu amb tot un èxit i ja prepara l’edició del 2026, a l’espera de conèixer les dates.