MARXES
‘Mou-te Contra el Càncer’ cita 1.400 persones
Hi participaven 23 entitats esportives de Lleida
La marxa solidària Mou-te Contra el Càncer va reunir ahir a Lleida 1.400 persones, que van participar en una jornada que combina esport, salut i solidaritat i que organitza l’Associació Contra el Càncer a Lleida. Els participants podien elegir entre els dos recorreguts proposats, de 5 i de 10 quilòmetres, i el total de les inscripcions, 12 euros els adults i 6 els nens, es destina a l’entitat organitzadora.
D’altra banda, davant de la Llotja es van citar també 23 clubs i entitats esportives de Lleida, que van fer demostracions dels respectius esports, mentre oferien informació sobre les seues activitats. La marxa, que celebrava l’edició número 13, continua creixent.