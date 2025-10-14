FUTBOL
Els abonats de l’Atlètic Lleida, gratis a la Copa
El club rellança la campanya de cara a l’històric partit contra l’Espanyol
L’Atlètic Lleida rellança la seua campanya d’abonats amb l’objectiu que el Camp d’Esports presenti el millor aspecte possible en l’històric partit que l’enfrontarà, el 30 d’aquest mes, amb el RCD Espanyol en la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Els abonats, tant els ja existents com els que adquireixin l’abonament en aquesta nova campanya, tindran l’entrada gratis al partit, així com també en el partit que l’equip lleidatà disputarà demà davant l’Ourense a les semifinals de la Copa Federació. El preu de les entrades de Copa per al públic en general serà de 40 euros la localitat de Tribuna i 20 la de Lateral i Gols. Els joves de 5 a 21 anys pagaran 10 i 20 euros, respectivament, segons va donar a conèixer ahir el club. L’Atlètic Lleida també va informar que la primera campanya es va tancar amb 2.655 abonats, dels quals 774 corresponen a la base de l’Atlètic Segre i 91 als de l’Alpicat, club amb el qual té un acord de col·laboració. La nova campanya manté l’oferta del 50% de descompte, amb preus entre 40 i 90 euros per als adults.
“Per a nosaltres, comptar amb aquesta xifra d’abonats sobrepassa les expectatives que teníem”, va explicar ahir Xavi Bartolo, director esportiu del club. Va afegir que “el nostre és un projecte nou i tot i que des del primer any vam apostar per captar afició, aquesta ha estat la primera vegada que fem una campanya d’abonats. Estem plenament satisfets del resultat”, va insistir, destacant que “el club sempre ha estat ambiciós tant en l’aspecte esportiu com en el social”.
El club creu que la presència de l’Espanyol al Camp d’Esports pot donar encara un impuls més gran al nombre d’abonats de l’entitat. “Lleida fa temps que demana un projecte seriós i amb aspiracions, que és el que ofereix l’Atlètic Lleida”, va afegir. Els abonats també podran adquirir entrades per a la Copa a un preu preferent, una o dos amb un descompte del 25%, per la qual cosa les entrades surten a 30 euros i a 15. El club reservarà mil localitats a Gol Sud per a l’afició visitant.
Xavi Bartolo: “La confiança del club en Gabri és màxima”
Xavi Bartolo va aprofitar la compareixença davant dels mitjans per valorar la nova campanya d’abonats per defensar l’entrenador del primer equip, Gabri Garcia, després que el conjunt, en l’estrena a Segona RFEF, continuï sense conèixer la victòria després de la disputa de les sis primeres jornades –suma quatre empats i dos derrotes–. “La confiança del club en Gabri és màxima”, va explicar. “Cal valorar la Lliga i la Copa Federació, on estem a semifinals i hem fet història classificant-nos per a la Copa del Rei”, va recordar. “És veritat que ens falten resultats a la Lliga. Veig l’equip més consolidat, més regular. A la Lliga estem tenint millors sensacions que resultats. Ens penalitza molt no mantenir la porta a zero”, va afegir.