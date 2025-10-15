FUTBOL
Espanya continua llançada
Goleja Bulgària amb doblet de Mikel Merino i una altra exhibició de Pedri. Iguala la seua millor ratxa, manté el ple de victòries i s’atansa al Mundial
❘ valladolid ❘ La nit en la qual Espanya va igualar a l’estadi José Zorrilla de Valladolid el millor dels seus registres sense perdre en partit oficial, 29 partits, i en la qual Unai Simón va superar el seu rècord d’imbatibilitat, es va atansar un pas més al Mundial 2026, golejant 4-0 Bulgària i estenent una fase de classificació immaculada amb ple de triomfs, 15 gols a favor i cap en contra.
Espanya va complir l’obligació de guanyar en la qual s’han convertit els seus partits. Converteix en hàbit el que altres grans no són capaços. Suma 29 partits oficials consecutius sense perdre, el registre aconseguit per la millor generació de futbolistes de l’Estat, amb una gran riquesa d’opcions a la cartera de Luis de la Fuente.
Resol partits amb absències de pes. S’adapta a qualsevol escenari, per més lesions que pateixi en el camí. Inventa noves opcions De la Fuente en demarcacions en les quals està més que definit el titular. Amb Zubimendi i Mikel Merino en un nivell que tan sols manté partit rere partit Pedri. La seua aparició en una zona més propera a la creació del joc deslliga la millor de les seues versions.
Es va rendir Valladolid a Pedri, que no va descansar en un onze amb menys rotacions de les esperades. Per a De la Fuente no hi ha res decidit ni rival petit. Per molt que Bulgària arribés d’encaixar golejades i es parapetés en una defensa de cinc, tancada al seu terreny, desitjant que el temps volés mentre el porter, Vutsov, salvava impossibles. Va aguantar dempeus 35 minuts.
El resultat entre la selecció que compta els partits per victòries, Espanya, i la que ho fa amb derrotes, Bulgària, va ser el previsible. Un 4-0 aconseguit amb un doblet de Mikel Merino, un gol en pròpia porta de Txemev i un altre de penal d’Oyarzabal. A falta de dos partits, Espanya fa un altre pas cap al Mundial.
En altres partits jugats ahir, Itàlia en va derrotar 3-0 Isreal, resultat que elimina els israelians. Anglaterra va guanyar 5-0 contra Letònia i també estarà al Mundial.