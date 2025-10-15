MOTOCICLISME
Honda confirma l’arribada de Moreira a MotoGP el 2026
El brasiler establert a Alcarràs s’incorporarà a l’equip LCR
L’equip LCR Honda de l’italià Lucio Cecchinello va confirmar ahir la incorporació del brasiler establert a Alcarràs Diogo Moreira com a pilot de la seua escuderia per a la temporada 2026. Era un secret a veus i només faltava la confirmació. En un escarit comunicat a les seues xarxes socials, l’escuderia LCR Honda va confirmar el rumor que ja circulava pel pàdoc, i més després que provés a finals de setembre la moto de l’equip.
Nascut a Sao Paulo, Moreira va debutar al Campionat del Món en Moto3 el 2022, on va aconseguir una victòria, tres podis i dos poles en un total de 39 carreres. Després de fer el salt a Moto2 el 2024, va ser nomenat Rookie de l’Any i actualment està lluitant pel títol de la cilindrada intermèdia després de guanyar a Assen, Àustria i Indonèsia, a més de sumar cinc podis més. A falta de quatre carreres per al final de la temporada, només són 29 punts els que el separen de Manu González, actual líder.
“Unir-me el Campionat del Món de MotoGP amb Honda LCR és un somni fet realitat. Vull donar les gràcies a Honda i a l’equip per confiar en mi i donar-me aquesta increïble oportunitat. Estic molt il·lusionat per aprendre, créixer i lluitar per bons resultats al màxim nivell del motociclisme”, va assenyalar el pilot establert a Alcarràs.
Per la seua part, Lucio Cecchinello, Team Principal de l’Honda LCR, va assegurar que “el Diogo té totes les qualitats per convertir-se en un dels grans de MotoGP”.