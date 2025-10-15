Nou estadi de piragüisme a Sort de cara al Mundial de freestyle i descens que acollirà el 2027
Invertiran 427.000 € a remodelar el camp de regates L’Aigüerola. Les obres es faran a finals del 2026 i duraran quatre mesos
Sort es prepara per allotjar a l’estiu del 2027 els Campionats del Món de descens en aigües braves i estil lliure, també anomenat freestyle, aquest últim per tercera vegada en la seua història, després d’acollir les edicions del 2001 i el 2019. Per a això, l’ajuntament de la capital del Pallars Sobirà ha confeccionat un projecte per remodelar i adequar l’actual estadi de L’Aigüerola, amb una inversió que ascendeix a 427.847,24 euros. Les obres, que es preveu que es portin a cap entre finals de l’any que ve i principis del 2027, amb una durada d’uns quatre mesos, les executarà l’empresa nord-americana Calibre, especialista en aquest tipus d’instal·lacions i que va ser la guanyadora del concurs. Ara el projecte es troba en exposició pública per si algú hi vol fer alguna al·legació.
L’obra suposa una remodelació de l’estadi que es va construir per acollir el Mundial de 2019, i que va tenir cost final de 584.167,08 euros. Llavors es van executar dos rul·los per crear les ones o remolins d’aigua sobre els quals els palistes fan les figures i maniobres, però un, que està situat a la part alta de l’estadi, no es va poder utilitzar per a la competició al no haver pogut ajustar-se als requeriments necessaris del cabal.
Ara l’objectiu és poder disposar dels dos ressalts perquè generin les ones òptimes per a la pràctica de l’estil lliure, a més de millorar el canal de bypass del marge dret del riu i construir unes estructures tan estables com sigui possible que puguin resistir possibles avingudes del riu.
“Volem arreglar la instal·lació d’estil lliure d’una vegada per totes i convertir-la en un referent tant europeu com mundial, i també fer un rentat de cara a la zona d’eslàlom, entre altres infraestructures”, va assenyalar ahir l’alcalde Baldo Farré, que va destacar el treball que s’està fent. “Fa un any que treballem en el projecte i hem confiat en una de les millors empreses mundials en aquest àmbit”, va afegir.
L’empresa nord-americana que executarà les obres ha portat a terme una simulació hidràulica del projecte en un model a escala reduïda a la universitat Politècnica de Praga amb la finalitat de garantir el resultat esperat amb l’execució de les obres que es projecten, especialment la formació de les onades en els dos ressalts hidràulics.
L’adequació de la zona d’estil lliure i d’eslàlom no són les úniques millores en infraestructures, ja que el consistori preveu reformar també el poliesportiu i el curs del riu, amb una inversió global de dos milions que sufragaran juntament amb la Generalitat i la Diputació.
La instal·lació ha d’acollir l’any que ve una Copa del Món
El primer test important per a l’organització de Sort amb vista al Campionat del Món del 2027 serà la Copa del Món de l’any que ve que la Federació Internacional va concedir el 2023 en el moment de la seua elecció com a seu mundialista. La competició, prevista del 29 de juny al 5 de juliol del 2026, reunirà els millors especialistes i servirà de Premundial.
No s’ha d’oblidar que aquests Mundials del 2027 s’organitzen a Sort i a la Seu, que van presentar una candidatura conjunta. La capital pallaresa acollirà les disciplines de freestyle i descens en aigües braves, i el Parc del Segre urgellenc les d’eslàlom i caiac cros.