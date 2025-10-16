Jordi Cortés: "Encara que no arribin els punts, som al camí correcte"
L’entrenador del Lleida CF confia que el progrés de l’equip li doni la primera victòria aquest diumenge a Vic
L’entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, afronta amb optimisme el partit d’aquest diumenge davant del Vic, convençut que el seu equip avança pel camí correcte malgrat no haver guanyat encara. “Diumenge vam veure la imatge que volem que doni el Lleida, i encara que no van arribar els punts, estem al camí correcte”, va explicar el tècnic, que durant la setmana ha centrat el treball a reforçar la confiança del vestidor. “De vegades, quan no hi ha recompensa en forma de punts, cal fer una feina mental i emocional, però els jugadors saben que el que van fer davant de L’Hospitalet és el que volem repetir cada setmana”, va assenyalar.
Cortès considera que l’equip “és avui millor que fa dos mesos”, tant en el pla individual com a col·lectiu. “Els jugadors són millors, s’entenen millor entre ells, i això es nota. Ara falta que aquesta millora es tradueixi en punts”, va dir.
El tècnic va explicar que l’equip ha progressat en diversos aspectes del joc i que "està més adaptat al ritme i a l’exigència de la categoria, alguna cosa que a l’inici ens costava". No obstant, va admetre que la pilota aturada continua sent una faceta a millorar, encara que va valorar que “en sis partits només hem encaixat un gol per aquesta via, la qual cosa per a un equip nou en la categoria és un bon indicador”.
Sobre el pròxim rival, el Vic, Cortés va advertir que serà un duel igualat i que ambdós equips arriben amb la mateixa urgència per guanyar. “Ells estaran pensant el mateix que nosaltres: que és el seu dia per aconseguir la primera victòria. Tenen un parell de baixes importants en defensa, però són perillosos perquè juguen molt junts i amb dos davanters preparats per al contraatac. Haurem d’estar molt atents a les seues transicions”, va apuntar.
En el pla emocional, l’entrenador va insistir a mantenir la calma. “Sabem l’any que és. La realitat del club ara és diferent, i no passa gens. L’important és competir bé i continuar creixent. Ens exigim fer-ho molt bé a Vic perquè això ens atansarà a la victòria i, sobretot, a fer gols”, va explicar amb serenitat.
Cortès va confirmar a més que recupera Marc Alegre i Marc García, que torna de la selecció. Va destacar que tenir tota la plantilla disponible “és una sort” i que la competència interna “ha elevat el nivell dels entrenaments”, un factor que, segons el tècnic, “també explica la millora de l’equip”.