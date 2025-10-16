L'Atlètic Lleida, sense final per un penal
Cau en la tanda contra l’Ourense en una emocionant semifinal de Copa RFEF
L’Atlètic Lleida es va quedar a les portes de la final de la Copa Federació, després de caure en la tanda de penals d’una semifinal amb alternatives al marcador i diversos moments d’infart contra l’Ourense, de Primera RFEF. De fet, els lleidatans van forçar la pròrroga en l’última jugada del duel (3-3) i, després d’una pròrroga també moguda, el guanyador es va decidir en la tanda de penals, en la qual l’únic que va errar va ser Moró Sidibé (4-5).
El primer temps va ser de domini local i moltes ocasions sense premi per als de Gabri. El càstig va ser pitjor quan en la primera jugada del segon temps, l’acabat d’incorporar Amín va inaugurar el marcador rematant de cap a pler als 16 segons de joc (0-1). Els de Gabri no es van inquietar i al 54, Samsó va botar una falta que, després d’una gran intervenció del porter, Boris va convertir en l’1-1 en el rebuig. L’ariet dels lleidatans va repetir poc després per col·locar el 2-1 de cap.
L’Ourense va buscar la reacció fent entrar Jerín i Omar, que en només dos minuts van capgirar el marcador establint el 2-3, amb un gol cada un. Després del vendaval de gols, el partit va abaixar les pulsacions i no les va tornar a apujar fins a l’última ac-ció del xoc. En el setè minut de l’afegit, Carlos Mas va rematar una centrada fantàstica de Moró per portar el matx a la pròrroga i desfermar la bogeria al Camp d’Esports (3-3).
Per si encara no n’hi hagués prou, a la pròrroga, Marc Arnau va parar un penal a Jerín que ell mateix havia provocat. La sort semblava de cara per als lleidatans, perquè al 107 el central de l’Ourense Carmona va ser expulsat per doble groga. Amb un més, Gio va enviar la pilota al travesser al 114. Ja als penals, tots dos equips van marcar els quatre primers llançaments fins a arribar al cinquè, que Moró va definir als núvols. Jerín, que havia fallat una pena màxima a la pròrroga, es va refer per eliminar l’Atlètic Lleida amb el 4-5.
Gabri: “L’objectiu en aquest torneig ja l’havíem aconseguit”
El tècnic de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va reconèixer amb certa frustració que “la sensació és similar a la resta de partits de la temporada. L’equip ha tingut moments d’estar molt bé i ha estat competitiu, però una altra vegada el resultat és el mateix”. No obstant, va deixar clar que “me’n vaig satisfet per com han jugat els jugadors” i també “pel recorregut en el torneig, perquè l’objectiu ja l’havíem aconseguit, malgrat que una vegada aquí buscàvem el premi de la final”.
Després de l’eliminació en el torneig, va apuntar que “toca centrar- nos en la Lliga, perquè no hem guanyat encara i cal començar a sumar victòries ja”.