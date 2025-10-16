Lamesa: "Hem de trobar la persona adequada que capitanegi a l’equip"
El director esportiu de l’AEM diu que "hem d’estar a l’altura i no pressionar-se amb dates" per trobar el relleu a la banqueta de Joan Bacardit
Roger Lamesa, director esportiu del club, assumeix juntament amb segon entrenador, Miquel Seuma, una setmana clau per a l’equip, que visita aquest diumenge a Oviedo, mentre es continua buscant un relleu per a Joan Barcadit. Lamesa va remarcar la importància d’encertar en el relleu de Bacardit: “Aquest grup necessita que donem amb la persona adequada que el capitanegi. No ens volem posar terminis ni pressionar-nos amb dates. Volem estar a l’altura del moment històric que viu i prendre la decisió més encertada per a les jugadores”, va explicar.
Mentre es treballa en aquest procés, Seuma ha assumit la direcció de l’equip amb el suport de tot el cos tècnic: “Ningú millor que ell per agafar ara mateix les regnes. Coneix l’entorn, a l’equip i té el respecte de les jugadores. Tornar a treballar amb ell està sent un plaer”, va argumentar Lamesa.
Sobre la marxa de Bacardit, el director esportiu no amaga la tristesa que deixa el seu adeu: “Joan ha estat una persona magnífica, oberta des del primer dia, amb qui hem gaudit de molt treballant. No s’han donat els resultats, però el projecte era conjunt i la responsabilitat és de tots", va assenyalar, abans d’exposar que "la millor manera de tornar-li tot el que ens ha donat és amb una victòria i una bona dinàmica. Les derrotes ens han de fer créixer”.
Lamesa no va amagar que “hi ha hagut molt treball psicològic per animar al grup després de la derrota davant del Villarreal, que va ser injusta." "L’equip el tenia controlat, però el partit es va escapar, segurament per un tema anímic. Cal girar full ràpid i torna a aixecar-se”, va lamentar.
En aquest sentit, Lamesa ha recordat que “ens tenien mal acostumades amb els bons resultats dels últims anys, però ara toca demostrar fortalesa. Aquestes jugadores ja han viscut situacions difícils i sempre han sabut sobreposar-se”.
Respecte al partit del cap de setmana a Oviedo, per al qual és dubte Vero Ferrera i són baixa segura Laura Fernández i Paula Rojas, espera un rival dominador amb pilota i sòlid enrere: “Ens costarà trobar espais, però hem de protegir-nos amb possessions llargues. Com més respirem amb pilota, millor,” va declarar.