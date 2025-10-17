GIMNÀSTICA
Àngela Mora competirà en uns Special Olympics als EUA
El conseller Berni Álvarez en destaca el paper inspirador com a “referent” inclusiu
La gimnasta lleidatana amb síndrome de Down Àngela Mora, que es va penjar la medalla d’or en barres asimètriques, salt, barra i terra i va quedar primera de la general en el seu debut als Special Olympics d’Oslo, tornarà a competir a nivell internacional a Atlanta (EUA), entre el 6 i el 8 de febrer del 2026. Així li ho va comunicar la seua entrenadora Maribel Moncasí al conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, durant la visita que aquest va fer a les gimnastes del club Fedac Lleida. Álvarez va felicitar Àngela pels seus èxits, destacant el seu carisma i el seu paper inspirador per a altres persones amb discapacitat. “L’Àngela és un referent molt clar, així que intentarem ajudar amb visibilitat des del primer moment, i si podem ajudar amb més coses, millor, per fer-li una mica més fàcil aquesta il·lusió i que la transmeti a tothom”, va dir Álvarez.
“L’Àngela transmet una energia i una il·lusió que moltes vegades no et transmet ningú”, va expressar el conseller, subratllant l’impacte que tenen persones com ella en la promoció de l’esport inclusiu. El màxim responsable de l’esport català va insistir que el compromís institucional ha d’anar més enllà del suport individual. “Tenim el deure d’intentar fer tot el possible perquè no sigui una qüestió de talent o d’un cas excepcional, sinó que qualsevol persona que vulgui fer esport en aquest país pugui fer-ho en plenes condicions”, va afirmar.
El conseller va compartir algunes anècdotes amb humor sobre l’experiència internacional de la jove atleta. “Li vaig preguntar pel viatge a Oslo, pel menjar, i em va dir que fins i tot havia anat a la discoteca. Li vaig advertir de broma que anés amb compte als Estats Units, no fos cas que s’hi vulgui quedar, perquè la volem aquí”, va comentar Álvarez entre rialles.
Durant la xarrada entre el conseller i la jove gimnasta de Maials de 21 anys, aquesta va rebre una trucada del president de la Generalitat, Salvador Illa. “Estem molt orgullosos de tu, Àngela”, li va dir Illa, mentre la gimnasta esbossava un tímid somriure.
A més de Berni Álvarez també va assistir a l’entrenament del Fedac per felicitar Àngela Mora la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil.