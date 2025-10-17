AUTOMOBILISME
A un triomf del títol
Els lleidatans Jesús Jiménez i Nacho Paz guanyen la Past Rally3 Trophy Iberia de Granada i es jugaran l’Estatal a Salou. És el seu primer any a la categoria
Els lleidatans Jesús Jiménez i Nacho Paz es van proclamar vencedors de la Past Rally3 Trophy Iberia al Ral·li Ciutat de Granada, prova puntuable per al Campionat d’Espanya de Ral·lis de Terra (CERT Rallycar) disputat entre els dies 9 i 11. Als comandaments del seu Ford Fiesta Rally3, la parella es va imposar per un ajustat marge de 2,5 segons, en una carrera que es va decidir tram a tram.
L’equip arribava a aquesta cinquena cita del campionat amb un objectiu clar: guanyar. Després de l’abandó sofert al Ral·li Princesa d’Astúries, en què una avaria els va apartar de la victòria després de liderar des de l’inici, Jiménez i Paz sabien que només un triomf els mantindria amb opcions al títol. I van complir. Amb tres victòries en cinc proves i un abandó, arriben a l’última cita, el RallyRACC Catalunya-Costa Daurada (24 d’octubre), amb tot per decidir. En la classificació general, l’argentí Juanma Grigera encapçala la taula amb 87 punts, mentre que Jesús Jiménez està amb 86. “Només cal guanyar en l’última prova, el RallyRACC a Salou, per emportar-nos el campionat. Treballarem conjuntament amb l’equip Puzle per lluitar per la victòria”, va afirmar Jiménez.
La temporada està essent excel·lent per a Jiménez i Pau. Després de proclamar-se campions en Rally4, enguany han fet el salt a Rally3, categoria en la qual s’han adaptat amb rapidesa.
El seu rendiment ha estat notable, amb victòries en territori estatal i en proves internacionals, com el triomf al Ral·li Casinos do Algarve (Portugal).