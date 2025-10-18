HOQUEI
Un Alpicat renovat obre demà la Lliga a Lloret
Després del descens només segueix Zilken
L’equip masculí de l’Alpicat, amb una plantilla totalment renovada, obre demà la temporada a l’OK Lliga Plata a la pista del Lloret (12.30). Amb nou entrenador, Rubén Fernández, a l’equip lleidatà només continua un jugador de l’equip que la passada campanya va descendir de l’OK Lliga, Mats Zilken. El club ha fitxat Arnau Vidal (Olot), Arnau Llanes (Igualada), Conrad Xicota (Sant Celoni), Pol Llançà (Vila-seca), Guillem Giménez (Mollerussa), el porter David Toda (Vila-seca) i l’alemany Josh Heinrichs.
Completen la plantilla Aleix Calderón, que puja del filial, i els porters Edgar Giró i Pau Díaz, juvenil i júnior, respectivament, que alternaran en la funció de segon porter.
“Els objectius?, anirem a poc a poc”, va explicar el tècnic, que afegia que “amb una plantilla totalment renovada encara no sabem on som”. Pel que fa al primer partit, demà a Lloret, va afegir que “és una pista complicada”. “Tots els jugadors en tenen moltes ganes i estic content perquè tinc un equip treballador que vol guanyar-se el lloc.”