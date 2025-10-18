La Cursa de la Barca espera 300 corredors en la nova edició

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Vilanova de la Barca acollirà la Cursa de la Barca-16è Memorial Ramon Blanch el dia 26, amb carreres de 5 i 10 quilòmetres i una caminada de 5 quilòmetres en un circuit mixt, amb un 85% de terra i un 15% d’asfalt. La prova, puntuable per a la Lliga de Ponent, destinarà 1 euro per inscripció a l’Associació contra el Càncer i comptarà amb uns 300 corredors i prop de 500 persones del municipi que col·laboren en l’organització de la prova.