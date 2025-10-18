Prohibit relaxar-se
Gerard Encuentra demana “tenir els peus a terra i evolucionar cada dia” després de la gran arrancada de l’Hiopos Lleida. Rep demà el València, “un dels equips més talentosos de la Lliga”
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, afronta amb prudència i ambició el duel de demà davant del València Bàsquet, un dels equips més potents de la Lliga Endesa. Després d’un inici il·lusionant amb dos victòries, el tècnic lleidatà subratlla que el camí acaba de començar i que la clau passa per no relaxar-se: “La Lliga és molt igualada, molt competida i quan et relaxes una mica, ja estàs preparant la següent derrota. Hem de tenir els peus a terra i evolucionar dia a dia”, va declarar ahir el tècnic en roda de premsa.
Encuentra va destacar que “guanyar t’ajuda a reforçar les idees, però només portem dos partits”. “No hem de creure’ns de més. Estem contents perquè l’altre dia vam tenir una victòria de mèrit. Però no hem de pensar que com que ja hem guanyat el Barça som boníssims, ni que si perdem tres partits seguits som dolentíssims”, va afegir l’entrenador, destacant que “cal tenir equilibri”.
Sobre el València Bàsquet, l’entrenador no va escatimar en elogis: “El tema no és només el talent que tenen, que està clar que és un dels equips més talentosos de la Lliga, sinó com executen el joc. Veus un equip treballat, amb una identitat molt clara i molts arguments tècnics i tàctics, que juga a molta velocitat”, va explicar.
A més, va insistir en la capacitat de fer “parcials molt ràpids”. Per això, va recalcar que “hem d’estar preparats perquè això ens pugui passar i no desanimar-nos. Està clar que és un rival capaç d’esborrar la diferència en dos minuts en un partit que estaves dominant, però si passa això cal continuar competint els 40 minuts”.
Encuentra també va valorar que el rival arribi amb més partits jugats per la seua participació a l’Eurolliga: “Ells tenen una plantilla preparada per jugar l’Eurolliga. Està clar que poden tenir cansament, però jugar tant fa que tinguin millor química”, malgrat que aquesta setmana ha anunciat les baixes de Nate Sestina i Ike Iroegbu, davant el retorn imminent de Jean Montero, un dels seus jugadors més determinants.
El Robles Lleida busca el seu primer triomf
El Robles Lleida vol aconseguir avui (20.00/Lleida TV) al Barris Nord, davant del TGN Bàsquet, la primera victòria del curs en Lliga Femenina 2, després de dos derrotes inicials molt ajustades contra l’Ointxe (80-83) i el Lleó (80-75). El tècnic de les lleidatanes, Rubén Petrus, va reconèixer que tornaran a afrontar el xoc amb la plantilla minvada a nivell físic, però “bé a nivell anímic i amb moltes ganes d’obtenir la primera victòria”. De fet, l’entrenador va dir que “hem de ser més dures en defensa, però l’equip està sent competitiu i tenim un nivell molt alt a la fase ofensiva”. Sobre el rival, que només ha jugat un partit i el va perdre, va destacar que “té jugadores destacades i que planteja una defensa intensa”.
L’Amara Lleida visita el Burgos a la Lliga U
L’Amara Lleida afronta avui (16.30) el seu primer desplaçament en Lliga U, d’equips sub-22, visitant el Burgos, el primer líder del grup B de la competició inaugurada la setmana passada. El conjunt burgalès va debutar amb una victòria a domicili a Múrcia (73-79), mentre que l’equip dirigit per Borja Comenge va perdre després d’una mala segona meitat davant del Granada (65-69). El partit entre Burgos i Lleida serà el que tanqui la segona jornada del grup B, ja que ahir es van disputar el Granada-UCAM Múrcia (91-78) i el Bilbao-Girona (80-79). A més, al grup A es van jugar el Reial Madrid-Joventut Badalona (106-55), el CB Canàries-Barça Atlètic (81-76) i el Manresa-Saragossa (101-105). Per avui queda l’Unicaja-València (12.30).