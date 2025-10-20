ATLETISME
Tounsi i Carreras guanyen la Mitja Marató de Mollerussa
La tradicional prova, incloent els 5 km, va reunir 630 participants
La capital del Pla va acollir ahir la 37a Mitja Marató Ciutat de Mollerussa, que va reunir 630 participants entre la mitja marató i la prova de 5 quilòmetres. L’atleta independent Iliesse Tounsi va guanyar la mitja marató amb un temps de 1:06:10, quedant-se a menys d’un minut del rècord. La van acompanyar al podi Ricard Pastó i Roc Bellostas, tots dos del club local AA Xafatolls.
En categoria femenina, la victòria va ser per a Emma Carreras (AA Xafatolls) amb 1:22:05, seguida de la seua filla Alba Bellostas i d’Elisa Martin (CA Granollers).
En la prova de 5 quilòmetres, els triomfs van ser per a Pau Aiguadé (15:26) i Mar Serrano (18:33), els dos del Xafatolls, repetint el resultat de l’any anterior. El Xafatolls es va emportar el premi al millor equip i al major nombre de participants, encara que va cedir aquests reconeixements als Migfondistes de Tàrrega i a l’Atlètic Borges, respectivament.
El recorregut, que estava homologat per la Federació Catalana d’Atletisme, va mantenir el traçat tradicional que discorre per Mollerussa, Golmés i Vilanova de Bellpuig. La prova es troba inclosa al Circuit de les Mitges Maratons de Ponent.