Adrià Monné guanya per primer cop l’Estatal MX2
Va rendibilitzar l’avantatge en l’última cita del campionat al ser tercer i cinquè. És el quart títol de campió d’Espanya de la seua carrera
El lleidatà Adrià Monné va conquerir aquest diumenge passat el seu primer títol de campió d’Espanya de MX2, la segona categoria del motocròs estatal. El pilot de Bellpuig, que arribava a l’última cita del certamen amb un avantatge de 14 punts sobre el seu únic perseguidor, Oriol Oliver, va rendibilitzar al màxim la seua renda en una prova dominada de principi a final pel gironí, que es va adjudicar les dos mànegues, malgrat que al final no li van servir per desbancar el lleidatà del primer calaix del podi.
Monné, de 20 anys, culmina així una temporada en què la regularitat li ha donat la corona, ja que ha sumat més punts que ningú, 314, malgrat haver guanyat menys mànegues que el segon classificat. Oliver necessitava guanyar les dos proves i que el lleidatà punxés, però el de Bellpuig va aguantar la pressió i gràcies a un tercer i cinquè llocs es va assegurar la primera corona de MX2, després de ser subcampió l’any passat. És el quart títol estatal que conquereix Monné, que ja va ser campió d’Espanya de MX125 el 2021 i doble campió de MX sub-18 dos anys seguits, el 2022 i el 2023.
Per la seua part, el pilot de Castelldans Jordi Alba va pujar al tercer calaix del podi de MX125 i Zoe Querol va ser quarta en dones.