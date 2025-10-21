FUTBOL
La Paeria de Lleida instal·larà sensors de so als camps de futbol municipals
Arran de les queixes veïnals pel soroll a tots els barris des de fa temps
La Paeria, a través de la regidoria d’Esports, posarà en marxa noves mesures per controlar els nivells de soroll en els diferents camps de futbol municipals, entre els quals el Camp d’Esports, instal·lant un sensor de so o també anomenat sonòmetre, que avalua la pressió sonora en decibels. La mesura la tenia prevista ja aquesta temporada el consistori després de rebre des de fa temps queixes veïnals per les molèsties ocasionades als camps municipals de pràcticament tots els barris.
Aquests sensors s’instal·laran de manera temporal –les 24 hores del dia durant diverses setmanes– en els diferents camps de futbol de la ciutat i les dades obtingudes seran analitzades per tècnics especialitzats i, en cas de detectar-se nivells superiors als límits legals de decibels, l’ajuntament aplicarà les mesures correctores pertinents.
Val a recordar que, tal com va informar aquest diari, la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, va emetre una resolució després d’una queixa veïnal de la passada temporada denunciant les molèsties per soroll procedents del camp de futbol Ramon Farrús, seu de l’Atlètic Segre i des de fa uns anys també de l’Atlètic Lleida. En la queixa remesa a la síndica, s’assenyalava l’elevat volum de la música i de la megafonia, que, segons aquesta denúncia, estaria orientada cap als habitatges propers en lloc de dirigir-se a les grades.
Uns dies després va transcendir que un grup de veïns de l’entorn del Camp d’Esports també va presentar una queixa formal davant de la Paeria pels “sorolls excessius i constants” que, segons van afirmar, provenen de l’estadi municipal durant els partits de futbol i altres activitats.
En resposta a aquest escrit, el consistori va remetre una carta en la qual assegurava que comparteix la preocupació pel “respecte al descans i la convivència veïnal” i anunciava que ja tenia prevista la instal·lació d’aquest sensor de so dels camps de futbol municipals. La mesura no es fa amb esperit sancionador, sinó amb la finalitat d’advertir que s’actuï per part dels clubs “de forma cívica i respectuosa amb l’entorn”, segons aquest mateix escrit.