BÀSQUET
El campió obre la Lliga amb una soferta victòria
Els Oklahoma City Thunder es van imposar en la jornada inaugural de l’NBA. Després de rebre els seus anells pel títol conquerit al juny, van remuntar dotze punts de desavantatge davant dels Houston Rockets (125-124) després de dos pròrrogues. Shai Gilgeous Alexander, l’últim MVP, va firmar 24 dels seus 35 punts entre el quart període i els dos temps extra per portar el seu equip a la victòria. De res van servir els 23 punts i 9 rebots de Kevin Durant, que s’enfrontava al seu exequip. A més, va cometre la falta decisiva a 2 segons del final de la segona pròrroga davant de Gilgeous, que va sentenciar.
Per la seua part, els Golden State Warriors, al so de Stephen Curry i amb un brillant Jimmy Butler, van sotmetre Los Angeles Lakers (119-109) malgrat els 43 punts, 9 assistències i 12 rebots de Doncic. LeBron James no va jugar per lesió.