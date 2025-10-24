SEGRE

L’Atlètic Lleida buscarà la segona victòria a Barbastre

Gabri García, tècnic de l’Atlètic Lleida, ahir en roda de premsa. - MARC PERELLÓ SALVIA

MARC PERELLÓ SALVIA
MARC PERELLÓ SALVIA
L’Atlètic Lleida ja pensa en el pròxim partit de Lliga, que jugarà aquest diumenge (12.00) al camp de la Unió Esportiva Barbastre, que és el sisè classificat, després d’encadenar tres triomfs, dos empats i dos derrotes en els set primers partits de la temporada. Els lleidatans afronten el matx amb “satisfacció” a l’aconseguir la primera victòria davant del Barça Atlètic la setmana passada (3-2) al Camp d’Esports.

El conjunt que dirigeix Gabri García ja pensa en aquest partit a Barbastre, on preveu “un rival amb qui ens haurem d’adaptar per fer el nostre joc i generar ocasions. Això també passa per ser superiors a ells físicament”.

Així, Gabri va dir que “després de guanyar en l’última jornada nosaltres busquem una continuïtat a la Lliga”, remarcant que “hem d’estar centrats a Barbastre”, anterior al partit històric de primera ronda de la Copa del Rei, de dijous vinent (21.00) en què Atlètic Lleida rebrà l’Espanyol al Camp d’Esports.

