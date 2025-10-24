BÀSQUET
Nucli Bordeus omple 2 dels 4 autocars per a Badalona
S’espera un miler de seguidors a l’Olímpic, com la temporada passada
L’Olímpic de Badalona tornarà a tenyir-se de color bordeus el pròxim 2 de novembre com ja va ocórrer la passada temporada, quan més d’un miler de seguidors van assistir al partit a la pista del Joventut, en un dels desplaçaments més massius de l’afició lleidatana en el seu periple per l’ACB. La penya Nucli Bordeus ha obert la reserva per als quatre autocars que ha contractat, com va fer l’any passat, dels quals ahir ja se n’havien completats dos i un tercer estava a prop del ple.
S’espera que acudeixin un miler d’aficionats al partit de la quarta jornada en el qual l’Hiopos Lleida s’enfrontarà a un dels tres equips que encara estan invictes a la Lliga, amb València i Tenerife. Aquest és el primer desplaçament en grup que organitza Nucli Bordeus aquesta temporada, ja que per al partit al Palau Blaugrana no van contractar autocars perquè les entrades que va reservar el Barça per a l’afició visitant eren més cares que al web o a la taquilla.
Amb el lema “Tenyim l’Olímpic de bordeus!”, la penya d’animació ofereix un pack, amb viatge i entrada inclosos, a 25 euros per als socis i 32 per als que no ho siguin. Les localitats per als abonats de l’Hiopos Lleida que vulguin ser a la grada del Nucli Bordeus costen 22 i per als aficionats, 25.
El sub-22 busca estrenar-se
D’altra banda, l’Amara Lleida buscarà avui (17.00) a la pista del Girona estrenar el caseller de victòries a la Lliga U d’equips sub-22. Després de dos derrotes seguides, l’última molt unflada a Burgos, el conjunt que dirigeix Borja Comenge intentarà revertir la situació i aconseguir el primer triomf davant d’un rival que tampoc no sap el que és guanyar, encara que en el seu cas només ha jugat un partit –al grup B descansa un equip cada jornada– i el va perdre a Bilbao per un sol punt.
Així mateix, Comenge va reconèixer ahir que el matx “serà molt exigent”, en què espera que “no ens pesin mentalment les dos derrotes”. “El nostre focus està centrat a donar el màxim i millorar el nivell d’encert que no vam tenir a Burgos, on vam anar massa accelerats quan podíem buscar millors opcions o posicionar-nos millor per tirar alliberats”, va afegir.