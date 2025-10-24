Pere Milla: "Tornar al Camp d'Esports serà bonic, allà hi vaig debutar"
Pere Milla, davanter de l'Espanyol, expressa emoció per tornar al Camp d'Esports de Lleida on va debutar professionalment amb l'extint Lleida Esportiu
El partit entre l'Atlètic Lleida i l'Espanyol corresponent a la primera fase eliminatòria de la Copa del Rei 2025-2026 es disputarà el dijous 30 d'octubre a les 21:00 hores al Camp d'Esports. Aquest enfrontament serà especial per al davanter blanc-i-blau Pere Milla, qui ha mostrat a la roda de premsa prèvia al partit la seva il·lusió per tornar al recinte on va començar la seva carrera professional fa més d'una dècada.
"Serà un dia bonic per a mi perquè vaig jugar allà tres anys en un equip que no existeix, el Lleida Esportiu, o el que fos [sic]. Al Camp d'Esports hi vaig debutar i vaig ser molt feliç, i ara jugaré contra un equip nou. Serà un bon dia", ha declarat Milla, qui va militar al conjunt lleidatà entre 2011 i 2014 abans d'emprendre una trajectòria que el va portar per diversos clubs com el Getafe B, el Logroñés, l'Eibar i Elche CF, fins a arribar a l'Espanyol l'agost de 2023.
L'Atlètic Lleida va aconseguir la classificació per aquesta ronda després de superar l'Ejea l'1 d'octubre de 2025, guanyant-se així el dret d'enfrontar-se a un equip de Primera Divisió. El conjunt lleidatà serà un dels darrers en disputar el seu partit, ja que la major part dels 56 enfrontaments d'aquesta eliminatòria es jugaran entre el 28 i el 30 d'octubre.
La trajectòria de Pere Milla
Nascut a Lleida el 23 de setembre de 1992, Pere Milla és un dels referents ofensius de l'actual Espanyol. El davanter, que actualment té 33 anys, va arribar al club barceloní l'agost de 2023 procedent de l'Elche CF per un import de 3 milions d'euros, signant un contracte fins al juny de 2027.
Milla va iniciar la seva carrera professional precisament al Lleida Esportiu, després de formar-se al planter del club. Posteriorment, va passar per diversos equips del futbol espanyol com el Getafe B, el Logroñés, l'Eibar (amb cessions a UCAM Murcia i CD Numancia) i finalment l'Elche CF, on va jugar quatre temporades abans de fitxar per l'Espanyol.
Format de la Copa del Rei 2025-2026
La competició copera d'enguany comptarà amb la participació de 112 equips de totes les categories del futbol espanyol, que disputaran un total de 56 partits en aquesta primera ronda eliminatòria. Cal destacar que FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid i Athletic Club estan exempts d'aquesta fase inicial degut a la seva participació a la Supercopa d'Espanya.