BÀSQUET
Duel per la permanència
L’Hiopos Lleida rep avui un rival de la seua lliga, un Granada que encara no ha guanyat en aquest inici de temporada i és cuer. Encuentra demana concentració i que “el Barris sigui una caldera”
Després d’un inici més que positiu, amb dos victòries en tres partits, l’Hiopos Lleida torna a citar-se avui (18.00) amb la seua gent per afrontar un duel per la permanència davant del Granada. Dos equips cridats a lluitar, a priori, per la salvació s’enfronten en una cita clau per agafar impuls en l’arrancada de temporada.
El quadre de Gerard Encuentra arriba a la cita en una posició privilegiada, no en va s’ha enfrontat ja a Barça i València aconseguint una victòria, sobre el paper, inesperada al Palau, però picat per la derrota davant del quadre xe per l’unflat marcador, mentre que els nassarites venen amb el caseller de victòries a zero, cuers al costat del Girona i amb la necessitat de sumar, més encara contra un rival directe.
L’Hiopos ha girat ja full a la primera derrota del curs, malgrat que Encuentra reconeix que el calendari no dona treva, ja que “després del Granada que és un partit complicadíssim, anem a la pista del Joventut, ens ve Baskonia i anem a Manresa. Tots els partits són difícils. Estem contents per tenir dos victòries, però com va dir Cameron (Krutwig) fa uns dies, ningú s’ha salvat amb dos. Toca seguir”, va indicar.
El factor Barris Nord tornarà a ser clau per a un Hiopos Lleida que busca fer-se fort davant de la seua afició. “Està clar que jugar a casa ens dona un plus i ens hem de fer forts aquí, que el Barris sigui una caldera, que els rivals notin la pressió i nosaltres sortim avalats”, va assegurar, però també va advertir que “aquesta Lliga és súper igualada i és molt de dinàmiques. Qualsevol equip pot guanyar qualsevol i cal estar molt concentrat i mentalitzat”.
També va avisar del potencial del rival d’avui, que s’acaba de reforçar amb el base Lluís Costa, que torna després del seu pas pel Tenerife. “Té molt millor equip que la temporada passada des del meu punt de vista, i està jugant bé. Li ha faltat una mica de fortuna en moments determinats, com l’altre dia contra el Baskonia, que perd a l’últim minut. Per això hem de tenir molt bona mentalitat, perquè si no ho passarem malament”, va alertar.
L’Amara Lleida va encaixar ahir un sever correctiu al perdre a la pista del Girona per 32 punts de diferència, 100-68, en la que suposa la tercera derrota seguida a la Lliga U. L’equip de Borja Comenge es va mantenir en el matx durant el primer quart, que va caure a favor seu per 16-23, amb 9 punts d’Ibou Dabo, però en el segon l’Amara es va ensorrar i un parcial demolidor de 29-7 va deixar el xoc pràcticament dat i beneït per al Girona al descans (45-30).
Diagne, amb molèsties, dubte per al partit
Autoumane Diagne arrossega des de fa dies unes molèsties musculars que el converteixen en seriós dubte per al partit d’aquesta tarda davant del Granada. Per la seua part, el tècnic del Granada, Ramon Díaz, ha descartat Speight i Pere Tomàs per al duel d’avui, ja que compta amb una plantilla de 14 jugadors.
El Robles visita avui un dels cuers
El Robles Lleida visita aquesta tarda (18.10) la pista del Boet Mataró, un dels tres equips que encara no han guanyat aquesta temporada, grup del qual van sortir les lleidatanes després d’estrenar-se la passada jornada. “Sense que abans fos un drama, tot el treball que estàvem fent bé abans ara l’hem pogut plasmar amb resultats”, va indicar ahir el tècnic Rubén Petrus.