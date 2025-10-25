TENIS
Gran victòria del Borges Vall amb l’Arteal Santiago
L’argentí Cifuentes va aportar dos punts
L’Enoli Borges Vall va aconseguir ahir una victòria de gran mèrit sobre l’Arteal Santiago (4-2), equip que la passada temporada va finalitzar la Lliga en la tercera posició. Després d’estrenar-se a la Lliga amb una derrota fa gairebé un mes ahir, en la segona jornada, va sumar el primer triomf en un partit en el qual va debutar amb els lleidatans l’argentí Horacio Cifuentes, que va aportar dos punts al triomf local. El fitxatge del Borges Vall va donar el primer punt del partit a l’imposar-se per 3-0 al porgugués José Enio Mendes. Van arribar després dos punts de l’equip gallec, que van donar la volta al marcador (1-2). El grec Ioannis Sgouropoulos va superar per 2-3 Marc Duran i Humberto Manhani va derrotar per 0-3 el jugador de Castellnou de Seana Cesc Carreras, que és el primer del planter que té fitxa de l’equip de Superdivisió. El Borges va encadenar llavors tres victòries que li van donar el primer triomf a la Lliga. Cifuentes va vèncer per 3-0 Sgouropoulos; Cesc Carrera per 3-2 Mendes i Marc Duran va segellar la victòria amb el seu triomf per 3-1 sobre Manhani. L’equip de les Garrigues visitarà demà (10.30) l’Olot.