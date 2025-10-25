FUTBOL
A un pas de la final
Espanya goleja Suècia i deixa la semifinal decidida a falta de la tornada de dimarts. Doblets d’Alèxia Putellas i Claudia Pina i lesió de Salma Paralluelo
Espanya va guanyar amb una exhibició Suècia (4-0) en el debut de Sonia Bermúdez com a seleccionadora ahir a La Rosaleda de Màlaga, en l’anada de semifinals de la Lliga de Nacions, amb dos gols d’Alèxia Putellas i dos de Claudia Pina que deixen gairebé sentenciat l’accés a la final a falta del partit de tornada a Göteborg. En el matx es va lesionar la davantera barcelonista Salma Paralluelo, que es va retirar entre llàgrimes pel genoll, i van tenir minuts, en les seues respectives tornades, tant la central Mapi León, que va jugar els 90 minuts, com la davantera Jenni Hermoso, que va entrar com a recanvi al final del xoc. La campiona del món va treure un gran resultat per a la tornada de dimarts vinent a Göteborg, gairebé relegat a tràmit tret de la relaxació màxima de la selecció, poc donada a fer-ho. Va arrossegar la número tres del rànquing FIFA, que va pagar cars els errors amb la pilota en el primer temps i la qualitat d’Alèxia Putellas i Claudia Pina. Al descans, Espanya ja dominava amb claredat sense la seua millor versió, i a la segona va semblar contemporitzar més, encara que seu va ser el quart d’hora final en què va tancar una golejada que fins i tot va poder ser més gran. La número u del món, en el seu primer partit després del disgust de l’Euro, va sentenciar als primers 45 minuts.