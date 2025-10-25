FUTBOL
Sense perdó per a Flick
El TAD, al qual havia acudit el Barça com a últim recurs, ratifica la sanció del tècnic. L’alemany aspira a igualar un rècord de Guardiola en els clàssics
El Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) va denegar ahir la mesura cautelar sol·licitada pel FC Barcelona i va ratificar la sanció d’un partit a l’entrenador Hansi Flick, que no podrà dirigir des de la banqueta al conjunt blaugrana en el clàssic de demà davant el Reial Madrid al Santiago Bernabéu (16.15). El TAD, al qual va recórrer ahir mateix el Barça, corroborava així la sanció imposada pel Comitè de Competició i ratificada pel Comitè d’Apel·lació, rebutjant el recurs del club blaugrana per intentar que Flick, que va ser sancionat amb un partit de suspensió per la doble groga davant del Girona, pogués estar demà a la banqueta.
El club blaugrana havia informat ahir que estava “a l’espera de la resolució del TAD” sobre el recurs presentat contra la sanció, per determinar si Flick podria estar finalment a la banqueta del Bernabéu. Tanmateix, la decisió del Tribunal manté ferma la sanció i l’entrenador alemany haurà de complir un partit de suspensió. En conseqüència, serà el segon tècnic, Marcus Sorg, qui atengui els mitjans de comunicació en la roda de premsa prèvia al clàssic, prevista avui a les 12.00 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
D’altra banda, el Barcelona de Hansi Flick visita demà el Santiago Bernabéu amb l’objectiu d’aconseguir tres punts que no només li servirien per arrabassar el liderat al Reial Madrid, sinó també per igualar la millor ratxa de victòries del conjunt blaugrana en la història dels clàssics.
El rècord de triomfs consecutius l’ostenta fins ara Pep Guardiola, que va aconseguir encadenar cinc partits guanyant l’etern rival entre el 13 de desembre del 2008 i el 29 de novembre del 2010. Tots a la Lliga. Demà, el Barcelona de Flick aspira a igualar aquesta ratxa. En el seu primer any a la banqueta blaugrana, el tècnic alemany va aconseguir quatre victòries en sengles clàssics.
Raphinha i Koundé no es van entrenar ahir
Hansi Flick no sabrà fins a última hora si podrà comptar demà amb Raphinha ni amb Koundé. Cap dels dos jugadors no va poder entrenar-se ahir, encara que el brasiler sí que ho havia fet en els dos dies anteriors. En canvi, sembla que Frenkie de Jong i Christensen milloren i ambdós van poder exercitar-se ahir amb els seus companys.
Pedri: “Tenim coses a millorar”
Pedri va dir ahir que “és veritat que comencem més o menys bé, però últimament tenim coses a millorar i així ho hem vist” i va dir que sobre la seua nota particular demà “espero que sigui un deu”.
Cubarsí: “He de fer un pas endavant”
Pau Cubarsí va dir ahir en declaracions a DAZN que “aquest any he de fer un pas cap endavant en liderat i ajudar l’equip” i va reconèixer que l’any passat “Iñigo Martínez em va ajudar bastant en el tema del liderat i per jugar amb més tranquil·litat”.