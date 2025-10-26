MOTOCICLISME
Àlex, subcampió del món
El petit dels Márquez firma un històric doblet a la categoria reina després del títol del seu germà Marc. Ho va assegurar amb la segona plaça en l’esprint, darrere del vencedor Bagnaia
Àlex Márquez (Ducati) va ser ahir segon, darrere de Francesco Bagnaia (Ducati), en l’esprint del Gran Premi de Malàisia i així es va assegurar matemàticament acabar com a subcampió del món, darrere del seu germà Marc Márquez (Ducati), confirmant un històric i inèdit doblet per als germans de Cervera a la categoria reina.
El petit dels Márquez necessitava no perdre més de cinc punts amb Bagnaia, que es va erigir com el gran dominador de la jornada, i no perdre’n més de tres amb Marco Bezzecchi (Aprilia), que sortia molt retardat a la graella (catorzè), per assegurar ahir mateix el subcampionat. Així, el de Cervera va rodar sempre segon, sense assumir riscos per intentar arribar a Bagnaia, i va creuar la meta en una còmoda segona posició que el va erigir com a subcampió, gràcies al sisè lloc final de Bezzecchi.
Bagnaia va sortir bé des de la pole mentre en la seua estela tenia Àlex Márquez, segon a la graella, i un Pedro Acosta (KTM) que va depassar Franco Morbidelli (Ducati) en aquests primers metres d’una cursa curta disputada a 10 voltes.
Joan Mir (Honda) va remuntar algunes posicions, però va caure quan lluitava pel podi. En això també estava Fermín Aldeguer (Ducati), que dos voltes després va avançar Acosta al mateix revolt per situar-se tercer.
El buit entre Bagnaia i Márquez es va mantenir fins al final, igual que el matalàs entre el nou subcampió i Aldeguer. Des de la quarta posició, Acosta ja no va tenir més ensurts contra un Morbidelli que va creuar la meta cinquè. No obstant, Aldeguer va rebre una sanció després de la cursa per incomplir la normativa de pressions dels pneumàtics i va caure a la vuitena plaça, la qual cosa va fer ascendir al podi Acosta. De cara a la cursa llarga d’avui, les Ducati coparan la primera línia, amb Bagnaia liderant seguit d’Àlex Márquez i de Morbidelli.
Moto2
D’altra banda, en Moto2, Daniel Holgado (Kalex) va firmar la pole i Diogo Moreira sortirà setzè, mentre que el seu rival per al Mundial, Manu González, serà segon.
Després de la cursa, Àlex Márquez va reconèixer que “em tremolaven fins i tot les pestanyes, em sentia nerviós, anava superrígid, no pilotava bé, només pensava a assegurar el subcampionat. Però finalment som aquí, subcampions i fent història amb el Marc, que és a casa, ara tenim tres curses al davant per disfrutar”.
Així, amb sinceritat va afirmar que “soc molt autocrític i em sé vendre molt poc, per això molta gent d’alguna manera no em valora. No sé enganyar, quan no piloto bé ho dic, no tinc cap problema”.