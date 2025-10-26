BÀSQUET
Gerard Encuentra: "Costa molt, guanyar a l'ACB"
El tècnic del Hiopos Lleida, malgrat reconèixer que “hi ha coses a millorar”, va dir estar “molt content” per la victòria i va demanar “donar valor” al balanç inicial de 3-1
El tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va reivindicar que “costa molt guanyar un partit a l’ACB” i, malgrat reconèixer que “hem comès errors que hem de millorar”, es va mostrar “molt content, perquè ens hem emportat la victòria i anem 3-1. Cal donar valor a aquest balanç”.
De fet, l’entrenador va assenyalar que “no hem estat capaços de trencar el partit, però hem controlat la diferència” i, en aquesta línia, va valorar positivament que “encara que en moments ens ha pogut el nerviosisme al ser un partit al qual havíem donat molta importància, en els instants importants l’equip ha estat calmat”.
Sobre el desenvolupament del joc, Encuentra va considerar que “la pimera part ha estat igualada, però és veritat que hem pecat de precipitació per anotar ràpid sense pensar tant en la defensa. Ens han agafat molts rebots ofensius i, entre això i els tirs lliures, no hem tingut avantatge, encara que el ritme l’estàvem portant nosaltres”.
L’entrenador lleidatà va elogiar la bona arrancada del segon temps, encara que va insistir que “hem tirat d’individualisme en moments i ells s’han tornat a ficar en el partit”. A més, va explicar que “Golomán té un esquinç de turmell i caldrà ferli proves” i també va valorar el paper de Batemon, que malgrat no estar encertat en el tir “ha jugat més calmat a la segona part i ha aportat en altres facetes”.
Per la seua part, l’entrenador del Granada, Ramón Díaz, va qualificar l’Hiopos com a “just guanyador”. “No hem sortit a la segona part amb l’energia necessària i a l’últim quart no hem pogut parar el seu atac”, va assenyalar.