El Real Madrid derrota el Barça (2-1) i consolida el lideratge de LaLiga
El Reial Madrid supera aquest diumenge el FC Barcelona per 2-1 al Santiago Bernabéu, en un nou Clàssic marcat per la intensitat, la polèmica i l’encert dels homes de Xabi Alonso. Els gols de Kylian Mbappé i Jude Bellingham donen la victòria a l’equip blanc, que no guanyava un Clàssic des de l’abril de 2024 i que amplia ara el seu avantatge al capdavant de LaLiga fins als cinc punts sobre el conjunt blaugrana.
El partit ha començat amb domini altern, però aviat el Madrid ha imposat el seu ritme. Després d’alguns intents anul·lats pel VAR, Mbappé ha obert el marcador amb un xut ajustat davant Szczesny, en una acció nascuda d’una pèrdua del Barça en zona perillosa. Tot i que els de Xavi Hernández han aconseguit empatar gràcies a un gol de Fermín López, aprofitant un error d’Arda Güler, els blancs han mantingut el control del joc.
A la segona meitat, el Madrid ha colpejat de nou: una centrada de Vinícius des de la línia de fons va acabar amb una assistència de Militao i la definició de Bellingham, que ha signat el 2-1. Mbappé ha tingut l’oportunitat d’ampliar distàncies amb un penal, però l'ha fallat, i el Barça ha reaccionat tímidament sense trobar premi. Els últims minuts han estat marcats per una tangana entre banquetes i l’expulsió de Pedri per doble amonestació.
Amb aquest triomf, el Reial Madrid suma 27 punts i es consolida com a líder sòlid de LaLiga EA Sports. El Barça, amb 22 punts, veu com s’escapa el seu gran rival després d’haver perdut tres dels últims cinc partits. Mbappé i Bellingham, de nou decisius, van certificar el bon moment dels blancs davant un Barça apagat i sense idees al Bernabéu.