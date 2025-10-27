MOTOCICLISME
Bellpuig dedica una rua al seu campió Adrià Monné
El pilot lleidatà ha guanyat recentment el títol estatal en la categoria MX2
Desenes de persones es van concentrar ahir al migdia a la zona esportiva de Bellpuig per rebre el pilot Adrià Monné, que recentment s’ha proclamat campió d’Espanya de MX2, la segona categoria de motocròs. Monné va arribar muntat en la moto i allà l’esperaven més de mig centenar de motoristes més, que van fer rugir els motors. També s’hi van citar nombrosos veïns. El jove pilot va saludar, un per un, tots els motoristes que l’esperaven fent-li el passadís que mereix tot campió i, a continuació, es va iniciar una rua de celebració per diferents carrers de Bellpuig fins a arribar a l’ajuntament, on l’esperava l’alcalde, Jordi Estiarte, que va destacar que “la recompensa a l’esforç, a la sang, a la suor i a les llàgrimes és poder celebrar-ho amb qui de veritat t’estima”.
Adrià Monné, de 20 anys, va arribar a l’última cita del campionat amb un avantatge de 14 punts respecte al seu únic perseguidor amb opcions de furtar-li el títol, Oriol Oliver, i va rendibilitzar al màxim el seu avantatge en una prova dominada de principi a final pel gironí, que es va adjudicar les dos mànegues, malgrat que al final no li van servir per desbancar el lleidatà del primer calaix del podi.
Monné va culminar així fa una setmana una temporada en què la regularitat li ha donat la corona, ja que va sumar més punts que ningú, 314, malgrat haver guanyat menys mànegues que el segon classificat. Oliver necessitava guanyar les dos proves i que el lleidatà punxés, però el de Bellpuig va aguantar la pressió i gràcies a un tercer i cinquè llocs es va assegurar la primera corona de MX2, després de ser subcampió l’any passat.
Aquest és el quart títol estatal que conquereix Adrià Monné en el seu exitós palmarès. El jove pilot de Bellpuig ja es va proclamar campió d’Espanya de MX125 l’any 2021 i doble campió de MX sub-18 dos anys seguits, el 2022 i el 2023.