FUTBOL
Enèsima decepció del Lleida, que encadena la quarta derrota a casa, sense marcar, i segueix cuer
El Lleida encadena la quarta derrota a casa, amb un altre partit sense marcar, i segueix cuer. Satoca, que va salvar l’equip en el primer temps, no va poder evitar els dos gols en posició dubtosa
El Lleida CF va tornar a entrepussar al Camp d’Esports, on continua sense puntuar aquesta campanya després de quatre partits, al caure ahir davant d’un sòlid Peralada (0-2), que va marcar en dos accions en posició dubtosa. Els visitants es van emportar el triomf gràcies al seu encert en els moments clau contra un Lleida que es va veure superat en gran part del partit i que va evitar un resultat més unflat pel bon paper de Satoca.
El partit va començar amb bon ritme i la primera oportunitat va ser per al Lleida CF, un cop de cap desviat de Rusi. Els primers quinze minuts convidaven a l’optimisme lleidatà, que no van deixar sortir el Peralada. Res més lluny de la realitat, perquè aviat van arribar les millors ocasions visitants.
Una pilota dins de l’àrea per a Busquets va obligar Satoca a lluir-se, que va salvar el gol amb una parada a boca de canó amb el peu dret. Els lleidatans es van veure superats abans del descans, i van veure com el seu porter tornava a erigir-se en salvador, quan va desviar al pal una potent rematada de Master Omar.
A la represa, el conjunt lleidatà va sortir amb més ímpetu. Al 48, Rusi va estar a punt el gol amb una volea des de la frontal de l’àrea que va marxar alta. Al 62, Russo va retallar al vèrtex esquerre de l’àrea i va provar sort amb un xut al pal curt, encara que Fàbrega va agafar la pilota sense problemes.
Però el domini local es va trencar al 74, quan el Peralada es va avançar en el marcador. Pinart va centrar des de la dreta amb efecte cap a dins i Caixàs, arribant des de segona línia, va rematar de primeres dins de l’àrea petita per batre Satoca i posar el 0-1, en una acció molt protestada per un possible fora de joc en l’arrancada de l’acció.
El Lleida va intentar reaccionar a la desesperada i Rubio va estar a punt d’aconseguir el gol al 90, amb una rematada a la sortida d’un córner que la defensa visitant va treure sota pals. El cop definitiu va arribar en l’afegit, quan Busquets va rebre una passada a l’espai, en una acció que va semblar en posició avançada, i va definir amb qualitat per segellar el 0-2 final.
Jordi Cortés: “No ens en queda cap altra que persistir”
El tècnic del Lleida CF, Jordi Cortés, va demanar mantenir la fe malgrat el mal moment de l’equip. No “els puc retreure res als nois sobre l’esforç, no ens en queda cap altra que persistir. Volíem guanyar per aquells que pensen que ja no existim”, va afirmar. L’entrenador va destacar que “em quedo amb els primers vint minuts. Després és veritat que el Peralada ha demostrat ser un equip amb qualitat i que quedarà a la zona alta”. El tècnic de Balaguer va destacar també l’actuació de Silva i del porter Satoca.