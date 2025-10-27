MOTOCICLISME
Subcampió triomfal
Àlex Márquez celebra la seua segona posició en el Mundial imposant-se amb autoritat en la cursa de Malàisia. El de Cervera va sumar el tercer triomf de la temporada, davant d’Acosta i Mir
Àlex Márquez (Ducati Gresini) va celebrar de la millor manera possible la consecució del subcampionat de MotoGP, a l’imposar-se ahir en la cursa del Gran Premi de Malàisia, antepenúltima cita del calendari, encapçalant amb molta solidesa un podi en el qual va estar acompanyat per Pedro Acosta (KTM) i Joan Mir (Honda).
El de Cervera, que va tancar dissabte amb la segona posició en l’esprint, la segona plaça del campionat darrere del seu germà Marc, va sumar la tercera victòria de la temporada després de les aconseguides a Jerez de la Frontera (Cadis) i Montmeló (Barcelona), i ho va fer de forma molt autoritària.
Partint des del segon lloc darrere de Francesco Bagnaia (Ducati), Márquez va aconseguir agafar l’encapçalament de la cursa en els primers girs al desfer-se de Pecco i d’Acosta i va posar des d’aleshores un ritme molt fort que va ser inabastable per a la resta de rivals.
El pilot lleidatà no va deixar anar el liderat ni va deixar que ningú se li atansés per guanyar amb molta autoritat, amb més de dos segons i mig d’avantatge, per certificar a més el títol de millor equip independent per al Gresini Racing, que no va tenir un diumenge complet per la caiguda de Fermín Aldeguer.
Punxada d’Acosta
Darrere, Bagnaia i Acosta mantenien un bonic duel del qual sortia vencedor l’italià, però l’infortuni se li va creuar una vegada més en aquesta negra temporada. A sis voltes del final, el murcià el superava i poc després faria el mateix un Joan Mir, que havia sortit des de la setena posició i que va aprofitar l’abandó del de Torí per una punxada per completar el podi. Aquest 0 li va costar a més el tercer lloc de la classificació en benefici del seu compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia), que només va poder ser onzè.
“A nivell de sensacions, no estava sent un gran cap de setmana. Vam tenir dos caigudes divendres i les sensacions no eren perfectes, precisament. Tanmateix, avui hem fet servir una estratègia intel·ligent al fer l’avançament a Pecco al principi de la cursa perquè sabia que aquesta era la clau. Estic molt content, però ara els meus pensaments estan amb els pilots de Moto3 (vegeu el desglossament). Tinc sensacions trobades i creuo els dits per ells”, va assenyalar Márquez després de la cursa.
G
L’andalús José Antonio Rueda (KTM) i el suís Noah Dettwiler (KTM) van tenir ahir un fort accident durant la tornada de formació de la cursa de Moto3, que va obligar que ambdós fossin reanimats sobre la pista i posteriorment evacuats en helicòpter fins a un hospital.
El KTM Ajor va informar que Rueda estava “despert i alerta” i “amb sospita de fractura de mà i contusions”. Sobre Dettwiler només es va informar que va ser traslladat en estat greu i que “necessitarà sotmetre’s a diverses operacions”. En Moto2, el brasiler resident a Alcarràs Diogo Moreira, ahir cinquè, va aprofitar la caiguda del seu rival Manu González per col·locar-se líder del Mundial.