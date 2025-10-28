L’Atlètic Lleida espera 6.000 assistents dijous davant de l’Espanyol a la Copa i ja ha venut 3.300 entrades
L’Atlètic Lleida ja ha venut 3.300 entrades per al partit que disputarà dijous que ve davant de l’Espanyol. Ha reservat un miler de seients a Gol Sud per a l’afició blanc-i-blava
L’Atlètic Lleida espera superar la xifra de 6.000 espectadors en el partit que disputarà aquest dijous al Camp d’Esports davant de l’Espanyol de Primera divisió (21.00), corresponent a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Aquest és l’objectiu que s’ha fixat el club en aquest duel històric, per al qual ha preparat un dispositiu especial, en previsió de l’elevada assistència de seguidors que hi pugui haver.
El club ja ha venut 3.323 entrades per a aquest partit i, tenint en compte que té 2.901 abonats, segons les dades oficials ahir, creu raonable superar aquest objectiu. A banda que els abonats tenen entrada gratis, els preus per presenciar el matx no són especialment cars.
Els seguidors de 5 a 21 anys paguen 10 euros a Gol Nord i Lateral i 20 a Tribuna, mentre que el públic adult pagarà 20 i 40, respectivament. A més, els abonats poden adquirir entrades extra amb un 25% de descompte.
De les 3.323 entrades venudes, un miler corresponen a l’oferta que el club ha fet a jugadors de la base, a 2 euros, mentre que 262 les han adquirit seguidors de l’Espanyol, per a qui s’han reservat mil places a la zona de Gol Sud.
D’altra banda, l’expectació que ha aixecat aquest partit, el primer que disputa l’Atlètic Lleida davant d’un equip de la màxima categoria, es demostra també que, a data d’ahir, el club ja havia atès 87 peticions de premsa i calculen que superaran el centenar.
Reforços per al partit
Totes aquestes xifres, juntament amb una major assistència d’aficionats, han fet que el club hagi preparat un dispositiu especial, amb la presència al Camp d’Esports de trenta-quatre voluntaris, el triple dels habituals, pendents que no falli ni un detall.
També ha reforçat el sistema de seguretat, que estarà format per divuit persones. A l’estadi hi haurà dos ambulàncies, quan en cada partit n’hi ha una i, ja que la imatge és important (el partit el retransmet Movistar Plus), desplegarà deu aplegapilotes al terreny de joc.
L’Atlètic Lleida també incrementarà, en aquest sentit, el personal que atén tant les barres de l’estadi com les de la zona vip, en les quals hi haurà una trentena de persones, entre cambrers i hostesses, a més que, des de fa dies, dotze persones del club estan treballant en premsa i coordinació.
També preveu el club que la venda d’entrades pot incrementar-se a mesura que s’atansi el xoc, perquè és molt possible que hi hagi aficionats que esperin a última per decidir si assisteixen o no al partit. També serà un detall important conèixer la llista de convocats de l’Espanyol, que compta amb el lleidatà Pere Milla a les seues files.
Venda d’entrades a l’estadi, el Farrús i online
L’Atlètic Lleida ven des d’ahir entrades per al partit tant al Camp d’Esports com al Ramon Farrús, a més que també es poden adquirir online. Avui, els aficionats en podran comprar de 9.30 a 13.30 hores a l’estadi i de 17.00 a 21.00 hores al Ramon Farrús. Demà només de 9.30 a 13.30 hores al Camp d’Esports i dijous vinent únicament a les taquilles, que obriran a les 19.30, una hora i mitja abans del partit.
Mantenen fins dijous la campanya de socis
Els aficionats que vulguin adquirir un carnet d’abonat de l’Atlètic Lleida, amb l’oferta del 50%, poden fer-ho fins al mateix dijous, dia 30, data en la qual l’entitat donarà per finalitzada l’oferta. Els abonats poden veure gratis el partit de Copa. Els preus, amb el descompte, van de 40 a 90 euros per a adults i de 40 a 50 per a veterans (més de 66 anys), mentre que el carnet de Grada Jove costa 40 euros.
L’equip va causar desperfectes a Barbastre
L’acta del partit Barbastre-Atlètic Lleida (1-1) de diumenge passat va reflectir que “després de finalitzar el partit el delegat de camp... ens comunica que la porta del vestidor de l’Atlètic Lleida ha estat trencada per un integrant d’aquest equip. Després d’això comprovem l’incident i corroborem que és així”. També assenyala l’àrbitre que va expulsar Daouda perquè li va dir “que dolent”.