OBITUARI
Mor als 64 anys Ochotorena
L’exfutbolista i actual entrenador de porters del València, José Manuel Ochotorena, va morir ahir als 64 anys. Nascut a Sant Sebastià, va debutar com a porter professional al Reial Madrid, club en el qual va jugar sis temporades, entre 1982 i 1988, guanyant 3 Lligues, entre altres títols. Va fitxar posteriorment pel València, des d’on va arribar a la selecció espanyola. Va jugar també a Tenerife, Logronyo i Racing, fins a la seua retirada el 1996. El 2001, va tornar al València com a entrenador de porters, càrrec que també va exercir amb la selecció, amb la qual va guanyar el Mundial del 2010 i les Eurocopes de 2008 i 2012.